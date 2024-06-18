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Заявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторику

Заявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторику - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Заявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторику

Киевский режим никогда не рассматривал военное значение Крымского моста как основополагающую причину для совершения террористических актов против этого объекта. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T14:10

2024-06-18T14:10

2024-06-18T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров, Константин Георгиади. Киевский режим никогда не рассматривал военное значение Крымского моста как основополагающую причину для совершения террористических актов против этого объекта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук ранее заявил, что Крымский мост не является объектом военного значения.Российская сторона при этом неоднократно заявляла, что Крымский мост является исключительно гражданским объектом и не используется для перевозки военных грузов.Все атаки Киева на Крымский мост имели символическое значение, и оба теракта в 2022 и 2023 годах преподносились украинскими властями как "величайшая победа" и чуть ли ни "перелом" в боевых действиях.По мнению Анпилогова, в данном случае киевский режим "признает реальное положение вещей, которое существовало с самого начала СВО".Эксперт отметил, что если бы Крымский мост был важен для российской военной логистики, киевскому режиму следовало бы в первую очередь пытаться уничтожить его железнодорожную часть, тогда как в обоих терактах мишенью стала автодорожная часть транспортного перехода.Кроме того, за период проведения спецоперации Россия предприняла целый ряд усилий по укреплению железнодорожной логистики на территории новых регионов, указал специалист."Сейчас успешно осуществляется модернизация старой ж/д ветки, которая идет от Волновахи на Мелитополь и в сторону Ростова-на-Дону, и соединение всех этих дорог в новых регионах в единую магистраль. В этом случае для всего фланга СВО, который сейчас с одной стороны упирается в дельту Днепра, а с другой стороны выходит к Угледару через Запорожскую область и ДНР, организовывается железнодорожная логистика по стабильному снабжению нашей группировки военными грузами", - заключил Анпилогов.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными безэкипажными катерами.В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была ранена.От взрыва пострадала автодорожная часть моста. Президент России Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.Движение по транспортному переходу в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли ЧФ РФ, а также убийства ряда российских общественников и политиков несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные ЦРУ США.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме ответили на слова Украины о военном значении Крымского мостаАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУВсе обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, украина, всу (вооруженные силы украины), алексей анпилогов, мнения, новости, крым, логистика, политика