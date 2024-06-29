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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Крымский мост закрыт
На Крымскому мосту остановлено движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T05:54
2024-06-29T05:54
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту остановлено движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектомАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объект
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыт

На Крымском мосту закрыто движение

05:54 29.06.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту остановлено движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто ", – сказано в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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