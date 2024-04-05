https://crimea.ria.ru/20240405/detey-uchat-raspoznavat-miny-lovushki-i-kassetnye-boepripasy-v-shkolakh-lnr-1136308545.html

Детей учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы в школах ЛНР

Детей учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы в школах ЛНР - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Детей учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы в школах ЛНР

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ проводят уроки противоминной безопасности для школьников Луганской Народной Республики. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T14:31

2024-04-05T14:31

2024-04-05T14:45

луганская народная республика (лнр)

министерство обороны рф

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ проводят уроки противоминной безопасности для школьников Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.Уточняется, что в ходе уроков безопасности специалисты Международного противоминного центра Минобороны России объясняют детям порядок действий при обнаружении боеприпасов и взрывоопасных предметов на улицах населенных пунктов и открытой местности.К настоящему времени уроки противоминной безопасности посетили более 12 тысяч школьников Луганщины.В четверг в Донецкой народной республике в результате украинских обстрелов в течение суток погибли двое мирных жителей, еще девять человек получили ранения разной степени тяжести. В Петровском районе города две женщины 79-ти и 59-ти лет подорвались на противопехотной фугасной мине "Лепесток". В результате детонации кассетного суббоеприпаса также были ранены двое мужчин в Никитовском районе Горловки. В феврале в результате детонации украинских кассетных боеприпасов на территории ДНР ранены шесть мирных жителей, из них трое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали ремонтную бригаду и медиков в Новой Каховке – двое погиблиДобили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на ХерсонщинеОдна женщина погибла и трое ранены при ударе ВСУ по Донецку

https://crimea.ria.ru/20240405/201-mirnyy-zhitel-pogib-ot-udarov-vsu-po-regionam-rossii-s-nachala-goda-1136304468.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), министерство обороны рф, безопасность, новости