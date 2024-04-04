https://crimea.ria.ru/20240404/dvoe-pogibshikh-i-devyat-ranenykh-rezultaty-obstrelov-donetska-za-sutki-1136289957.html
Двое погибших и девять раненых: результаты обстрелов Донецка за сутки
Двое погибших и девять раненых: результаты обстрелов Донецка за сутки - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Двое погибших и девять раненых: результаты обстрелов Донецка за сутки
В Донецкой народной республике в результате украинских обстрелов в течение суток погибли двое мирных жителей. Еще девять человек получили ранения разной степени РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T17:43
2024-04-04T17:43
2024-04-04T17:43
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
донецк
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Донецкой народной республике в результате украинских обстрелов в течение суток погибли двое мирных жителей. Еще девять человек получили ранения разной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.В Петровском районе города две женщины 79-ти и 59-ти лет подорвались на противопехотной фугасной мине "Лепесток". В результате детонации кассетного суббоеприпаса также были ранены двое мужчин в Никитовском районе Горловки."Состояние восьмерых раненых средней степени тяжести, у женщины 1975 г.р. состояние тяжелое. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнил Пушилин..В результате обстрелов повреждены 10 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка и здание школы – в Куйбышевском районе.За сутки по территории Донецка, Макеевки и Горловки зафиксировано 20 обстрелов, в результате которых выпущено 56 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.По данным Минобороны РФ, 4 апреля над Краматорском в ДНР был сбит украинский самолет Су-27. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили в Ясиноватском районе заминированный схрон с оружием западного образца.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали ремонтную бригаду и медиков в Новой Каховке – двое погиблиДобили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на ХерсонщинеОдна женщина погибла и трое ранены при ударе ВСУ по Донецку
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), донецк, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Двое погибших и девять раненых: результаты обстрелов Донецка за сутки
В Донецке два человека погибли и девять ранены в результате обстрелов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Донецкой народной республике в результате украинских обстрелов в течение суток погибли двое мирных жителей. Еще девять человек получили ранения разной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.
"В Куйбышевском и Кировском районах Донецка в результате обстрела со стороны противника погибли мужчины 1945 и 1977 г.р. Кроме того, в Кировском районе боеприпасом, сброшенным с беспилотника, ранена женщина 1965 г.р. От огня ВФУ пострадали подросток 2007 г.р., женщины 1938 и 1941 г.р., мужчина 1942 г.р.", - написал он.
В Петровском районе города две женщины 79-ти и 59-ти лет подорвались на противопехотной фугасной мине "Лепесток". В результате детонации кассетного суббоеприпаса также были ранены двое мужчин в Никитовском районе Горловки.
"Состояние восьмерых раненых средней степени тяжести, у женщины 1975 г.р. состояние тяжелое. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнил Пушилин..
В результате обстрелов повреждены 10 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка и здание школы – в Куйбышевском районе.
За сутки по территории Донецка, Макеевки и Горловки зафиксировано 20 обстрелов, в результате которых выпущено 56 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.
По данным Минобороны РФ, 4 апреля над Краматорском в ДНР был сбит
украинский самолет Су-27. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили
в Ясиноватском районе заминированный схрон с оружием западного образца.
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