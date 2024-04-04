https://crimea.ria.ru/20240404/dvoe-pogibshikh-i-devyat-ranenykh-rezultaty-obstrelov-donetska-za-sutki-1136289957.html

Двое погибших и девять раненых: результаты обстрелов Донецка за сутки

Двое погибших и девять раненых: результаты обстрелов Донецка за сутки - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Двое погибших и девять раненых: результаты обстрелов Донецка за сутки

В Донецкой народной республике в результате украинских обстрелов в течение суток погибли двое мирных жителей. Еще девять человек получили ранения разной степени РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T17:43

2024-04-04T17:43

2024-04-04T17:43

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

донецк

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Донецкой народной республике в результате украинских обстрелов в течение суток погибли двое мирных жителей. Еще девять человек получили ранения разной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.В Петровском районе города две женщины 79-ти и 59-ти лет подорвались на противопехотной фугасной мине "Лепесток". В результате детонации кассетного суббоеприпаса также были ранены двое мужчин в Никитовском районе Горловки."Состояние восьмерых раненых средней степени тяжести, у женщины 1975 г.р. состояние тяжелое. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнил Пушилин..В результате обстрелов повреждены 10 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка и здание школы – в Куйбышевском районе.За сутки по территории Донецка, Макеевки и Горловки зафиксировано 20 обстрелов, в результате которых выпущено 56 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.По данным Минобороны РФ, 4 апреля над Краматорском в ДНР был сбит украинский самолет Су-27. Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили в Ясиноватском районе заминированный схрон с оружием западного образца.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали ремонтную бригаду и медиков в Новой Каховке – двое погиблиДобили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на ХерсонщинеОдна женщина погибла и трое ранены при ударе ВСУ по Донецку

донецкая народная республика (днр)

донецк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), донецк, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости