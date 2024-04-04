https://crimea.ria.ru/20240404/remontnaya-brigada-pogibla-ot-sbroshennoy-s-drona-vsu-miny-v-novoy-kakhovke-1136288022.html

ВСУ атаковали ремонтную бригаду и медиков в Новой Каховке – двое погибли

ВСУ атаковали ремонтную бригаду и медиков в Новой Каховке – двое погибли - РИА Новости Крым, 04.04.2024

ВСУ атаковали ремонтную бригаду и медиков в Новой Каховке – двое погибли

Два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T16:29

2024-04-04T16:29

2024-04-04T16:46

новая каховка

новости

херсонская область

андрей алексеенко

происшествия

атаки всу на крым

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По информации главы областного правительства, инцидент произошел около двух часов назад.Он уточнил, что один из монтеров погиб на месте. Двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд. Однако прибывшая им на помощь "скорая" также попала под удар украинских дронов. Лишь чудом медики не пострадали, смогли добраться до подъезда и помогли занести раненых в подвал.Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти человеку жизнь.Ранее стало известно об атаке украинских дронов по машине, которая доставляли воду и продукты в одно из сел Херсонской области. Водитель погиб сразу, пассажиру удалось выбраться из машины, но украинские боевики добили его ударом второго дрона.ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Минувшим вечером в Донецке погибла мирная жительница, еще трое женщин получили ранения из-за обстрелов украинских боевиков. Во вторник ВСУ обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. В результате были госпитализированы три человека. Ударами разрушена больница, повреждена инфраструктура.24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Еще одна женщина была ранена при обстреле поселка Алешки. В конце марта в Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по жилым домам в Каховке и Новой Каховке: есть раненыйДобили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на ХерсонщинеОдна женщина погибла и трое ранены при ударе ВСУ по Донецку

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, новости, херсонская область, андрей алексеенко, происшествия, атаки всу на крым, обстрелы всу