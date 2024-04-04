ВСУ бьют по жилым домам в Каховке и Новой Каховке: есть раненый
Мирный житель ранен после удара ВСУ реактивными снарядами по Херсонской области - Сальдо
14:11 04.04.2024 (обновлено: 14:12 04.04.2024)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия удара ВСУ реактивными снарядами по жилым домам в Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Житель Новой Каховки получил ранение в результате обстрела ВСУ жилого сектора. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Один житель города получил ранения, его госпитализировали в местную больницу. К счастью, никто не погиб. Удар противника повредил газопровод, бригада "Херсоноблгаза" приступила к ремонту оперативно, на данный момент газоснабжение полностью восстановлено", - написал он в четверг в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, украинские боевики также обстреляли многоквартирные дома в Каховке из реактивных систем залпового огня. Один из прилетов произошел рядом с автостанцией. Информации по пострадавшим к этом у часу нет.
Еще один террористический удар ВСУ нанесли по селу Чулаковка Голопристанского района. Там повреждена электроподстанция.
Ранее председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что ВСУ дронами атаковали грузовую ГАЗель, которая везла продукты в сельский магазин. В результате водитель погиб на месте, а пассажира боевики убили вторым дроном.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Минувшим вечером в Донецке погибла мирная жительница, еще трое женщин получили ранения из-за обстрелов украинских боевиков. Во вторник ВСУ обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. В результате были госпитализированы три человека. Ударами разрушена больница, повреждена инфраструктура.
24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Еще одна женщина была ранена при обстреле поселка Алешки. В конце марте в Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился тяжелобольной ребенок.
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