https://crimea.ria.ru/20240404/vsu-byut-po-zhilym-domam-v-kakhovke-i-novoy-kakhovke-est-ranenyy-1136282954.html

ВСУ бьют по жилым домам в Каховке и Новой Каховке: есть раненый

ВСУ бьют по жилым домам в Каховке и Новой Каховке: есть раненый - РИА Новости Крым, 04.04.2024

ВСУ бьют по жилым домам в Каховке и Новой Каховке: есть раненый

Житель Новой Каховки получил ранение в результате обстрела ВСУ жилого сектора. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T14:11

2024-04-04T14:11

2024-04-04T14:12

новая каховка

каховка

херсонская область

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обстрелы всу

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Житель Новой Каховки получил ранение в результате обстрела ВСУ жилого сектора. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, украинские боевики также обстреляли многоквартирные дома в Каховке из реактивных систем залпового огня. Один из прилетов произошел рядом с автостанцией. Информации по пострадавшим к этом у часу нет.Еще один террористический удар ВСУ нанесли по селу Чулаковка Голопристанского района. Там повреждена электроподстанция.Ранее председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что ВСУ дронами атаковали грузовую ГАЗель, которая везла продукты в сельский магазин. В результате водитель погиб на месте, а пассажира боевики убили вторым дроном. ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Минувшим вечером в Донецке погибла мирная жительница, еще трое женщин получили ранения из-за обстрелов украинских боевиков. Во вторник ВСУ обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. В результате были госпитализированы три человека. Ударами разрушена больница, повреждена инфраструктура.24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Еще одна женщина была ранена при обстреле поселка Алешки. В конце марте в Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился тяжелобольной ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Добили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на ХерсонщинеОдна женщина погибла и трое ранены при ударе ВСУ по ДонецкуЖенщина скончалась в больнице после удара ВСУ по селу в Курской области

новая каховка

каховка

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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