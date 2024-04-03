https://crimea.ria.ru/20240403/zhenschina-skonchalas-v-bolnitse-posle-udara-vsu-po-selu-v-kurskoy-oblasti-1136260089.html

Женщина скончалась в больнице после удара ВСУ по селу в Курской области

Женщина скончалась в больнице после удара ВСУ по селу в Курской области - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Женщина скончалась в больнице после удара ВСУ по селу в Курской области

Мирная жительница села в Курской области скончалась от ранений, полученных при обстреле ВСУ 31 марта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T15:53

2024-04-03T15:53

2024-04-03T16:19

курск

обстрелы курской области

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происшествия

обстрелы всу

роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Мирная жительница села в Курской области скончалась от ранений, полученных при обстреле ВСУ 31 марта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Украинские боевики обстреляли поселок Теткино вечером в воскресенье. Раненная женщина была доставлена в больницу с осколочными ранениями.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает атаки противника.Поселок Теткино Глушковского района украинские боевики обстреливают ежедневно. В результате ударов погибают жители, разрушается инфраструктура, жилые дома. Кроме того, с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Как рассказал Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.В понедельник утром губернатор региона сообщил, что два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них – тяжело.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской областиВ Курской области отражают атаку вражеской ДРГНовый удар по Курской области - пострадал мирный житель

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, обстрелы всу, роман старовойт, новости