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Женщина скончалась в больнице после удара ВСУ по селу в Курской области - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Женщина скончалась в больнице после удара ВСУ по селу в Курской области
Женщина скончалась в больнице после удара ВСУ по селу в Курской области - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Женщина скончалась в больнице после удара ВСУ по селу в Курской области
Мирная жительница села в Курской области скончалась от ранений, полученных при обстреле ВСУ 31 марта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T15:53
2024-04-03T16:19
курск
обстрелы курской области
курская область
происшествия
обстрелы всу
роман старовойт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Мирная жительница села в Курской области скончалась от ранений, полученных при обстреле ВСУ 31 марта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Украинские боевики обстреляли поселок Теткино вечером в воскресенье. Раненная женщина была доставлена в больницу с осколочными ранениями.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает атаки противника.Поселок Теткино Глушковского района украинские боевики обстреливают ежедневно. В результате ударов погибают жители, разрушается инфраструктура, жилые дома. Кроме того, с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Как рассказал Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.В понедельник утром губернатор региона сообщил, что два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них – тяжело.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской областиВ Курской области отражают атаку вражеской ДРГНовый удар по Курской области - пострадал мирный житель
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РИА Новости Крым
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4.7
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курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, обстрелы всу, роман старовойт, новости
Женщина скончалась в больнице после удара ВСУ по селу в Курской области

В Курской области после обстрела Теткино в больнице скончалась мирная жительница

15:53 03.04.2024 (обновлено: 16:19 03.04.2024)
 
© Fotolia / xyБольничная палата
Больничная палата
© Fotolia / xy
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Мирная жительница села в Курской области скончалась от ранений, полученных при обстреле ВСУ 31 марта. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Украинские боевики обстреляли поселок Теткино вечером в воскресенье. Раненная женщина была доставлена в больницу с осколочными ранениями.
"Жительница поселка Теткино Глушковского района, пострадавшая при обстреле, скончалась в больнице. Медики боролись за ее жизнь до последнего", - написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает атаки противника.
Поселок Теткино Глушковского района украинские боевики обстреливают ежедневно. В результате ударов погибают жители, разрушается инфраструктура, жилые дома. Кроме того, с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.
Как рассказал Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.
В понедельник утром губернатор региона сообщил, что два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них – тяжело.
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