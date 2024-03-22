Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской области
ВСУ обстреляли село Теткино в Курской области – ранен мужчина, повреждены дома и магазины
11:26 22.03.2024 (обновлено: 11:27 22.03.2024)
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела поселка Теткино в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Один человек получил ранения в результате очередного удара ВСУ по приграничному селу Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Осколочное ранение получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал в своем Telegram-канале Старовойт.
Поселок Теткино Глушковского района украинские боевики обстреливают уже на протяжении 11 дней. В результате ночного удара повреждено четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в многоквартирном доме. Губернатор заверил, что будет оказана помощь в восстановлении пострадавшего имущества.
Утром в пятницу ВСУ обстреляли Белгород. ПВО уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 8 реактивных снарядов Vampire. Глава региона сообщал о погибшей женщине, еще два человека получили осколочные ранения.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает атаки противника.
С 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.
Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.
В понедельник утром губернатор региона сообщил, что два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них – тяжело.
Читайте также на РИА Новости Крым:
19 марта, 23:14Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью