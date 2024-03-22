https://crimea.ria.ru/20240322/muzhchina-ranen-pri-udare-vsu-po-kurskoy-oblasti-1135917223.html

Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской области

Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской области - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской области

Один человек получил ранения в результате очередного удара ВСУ по приграничному селу Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T11:26

2024-03-22T11:26

2024-03-22T11:27

обстрелы курской области

курская область

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роман старовойт

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Один человек получил ранения в результате очередного удара ВСУ по приграничному селу Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Поселок Теткино Глушковского района украинские боевики обстреливают уже на протяжении 11 дней. В результате ночного удара повреждено четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в многоквартирном доме. Губернатор заверил, что будет оказана помощь в восстановлении пострадавшего имущества.Утром в пятницу ВСУ обстреляли Белгород. ПВО уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 8 реактивных снарядов Vampire. Глава региона сообщал о погибшей женщине, еще два человека получили осколочные ранения.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает атаки противника.С 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.В понедельник утром губернатор региона сообщил, что два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них – тяжело.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Курская АЭС после ракетной атаки на регионУкраинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

https://crimea.ria.ru/20240319/pereoborudovannaya-raketa-s-200-sbita-nad-kurskoy-oblastyu-1135853713.html

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обстрелы курской области, курская область, происшествия, роман старовойт, обстрелы всу, новости