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Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской области - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской области
Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской области - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской области
Один человек получил ранения в результате очередного удара ВСУ по приграничному селу Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T11:26
2024-03-22T11:27
обстрелы курской области
курская область
происшествия
роман старовойт
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Один человек получил ранения в результате очередного удара ВСУ по приграничному селу Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Поселок Теткино Глушковского района украинские боевики обстреливают уже на протяжении 11 дней. В результате ночного удара повреждено четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в многоквартирном доме. Губернатор заверил, что будет оказана помощь в восстановлении пострадавшего имущества.Утром в пятницу ВСУ обстреляли Белгород. ПВО уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 8 реактивных снарядов Vampire. Глава региона сообщал о погибшей женщине, еще два человека получили осколочные ранения.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает атаки противника.С 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.В понедельник утром губернатор региона сообщил, что два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них – тяжело.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Курская АЭС после ракетной атаки на регионУкраинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область
https://crimea.ria.ru/20240319/pereoborudovannaya-raketa-s-200-sbita-nad-kurskoy-oblastyu-1135853713.html
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обстрелы курской области, курская область, происшествия, роман старовойт, обстрелы всу, новости
Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской области

ВСУ обстреляли село Теткино в Курской области – ранен мужчина, повреждены дома и магазины

11:26 22.03.2024 (обновлено: 11:27 22.03.2024)
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела поселка Теткино в Курской области
Последствия обстрела поселка Теткино в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Один человек получил ранения в результате очередного удара ВСУ по приграничному селу Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Осколочное ранение получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал в своем Telegram-канале Старовойт.
Поселок Теткино Глушковского района украинские боевики обстреливают уже на протяжении 11 дней. В результате ночного удара повреждено четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в многоквартирном доме. Губернатор заверил, что будет оказана помощь в восстановлении пострадавшего имущества.
Утром в пятницу ВСУ обстреляли Белгород. ПВО уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 8 реактивных снарядов Vampire. Глава региона сообщал о погибшей женщине, еще два человека получили осколочные ранения.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает атаки противника.
С 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.
Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.
В понедельник утром губернатор региона сообщил, что два человека ранены при обстреле ВСУ села Гончаровка в Курской области, один из них – тяжело.
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Обстрелы Курской областиКурская областьПроисшествияРоман СтаровойтОбстрелы ВСУНовости
 
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