https://crimea.ria.ru/20240322/vsu-utrom-udarili-po-belgorodu-i-oblasti-zapadnymi-reaktivnymi-snaryadami-1135912510.html
ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами
ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами - РИА Новости Крым, 22.03.2024
ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами
ВСУ предприняли очередную попытку ударить по Белгородской области при помощи поставленных западом вооружений. ПВО уничтожили над регионом восемь реактивных... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T08:18
2024-03-22T08:18
2024-03-22T08:32
белгород
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обстрелы белгородской области
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министерство обороны рф
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поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку ударить по Белгородской области при помощи поставленных западом вооружений. ПВО уничтожили над регионом восемь реактивных снарядов Vampire, сообщили в Минобороны России.Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередной атаки украинских боевиков ранения получили пять человек. Губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.Читайте также на РИА Новости Крым:10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюВ Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человекаУ нас есть свои планы: Путин о мерах по защите Белгородской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, министерство обороны рф, пво, поставки западного оружия украине, новости
ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами
Восемь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
08:18 22.03.2024 (обновлено: 08:32 22.03.2024)