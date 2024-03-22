https://crimea.ria.ru/20240322/vsu-utrom-udarili-po-belgorodu-i-oblasti-zapadnymi-reaktivnymi-snaryadami-1135912510.html

ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами

ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами - РИА Новости Крым, 22.03.2024

ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами

ВСУ предприняли очередную попытку ударить по Белгородской области при помощи поставленных западом вооружений. ПВО уничтожили над регионом восемь реактивных... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T08:18

2024-03-22T08:18

2024-03-22T08:32

белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку ударить по Белгородской области при помощи поставленных западом вооружений. ПВО уничтожили над регионом восемь реактивных снарядов Vampire, сообщили в Минобороны России.Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередной атаки украинских боевиков ранения получили пять человек. Губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.Читайте также на РИА Новости Крым:10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюВ Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человекаУ нас есть свои планы: Путин о мерах по защите Белгородской области

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, министерство обороны рф, пво, поставки западного оружия украине, новости