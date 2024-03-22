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ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами
ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами - РИА Новости Крым, 22.03.2024
ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами
ВСУ предприняли очередную попытку ударить по Белгородской области при помощи поставленных западом вооружений. ПВО уничтожили над регионом восемь реактивных... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T08:18
2024-03-22T08:32
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происшествия
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку ударить по Белгородской области при помощи поставленных западом вооружений. ПВО уничтожили над регионом восемь реактивных снарядов Vampire, сообщили в Минобороны России.Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередной атаки украинских боевиков ранения получили пять человек. Губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.Читайте также на РИА Новости Крым:10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюВ Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человекаУ нас есть свои планы: Путин о мерах по защите Белгородской области
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белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, министерство обороны рф, пво, поставки западного оружия украине, новости
ВСУ утром ударили по Белгороду и области западными реактивными снарядами

Восемь реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

08:18 22.03.2024 (обновлено: 08:32 22.03.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку ударить по Белгородской области при помощи поставленных западом вооружений. ПВО уничтожили над регионом восемь реактивных снарядов Vampire, сообщили в Минобороны России.
"Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказано в сообщении.
Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередной атаки украинских боевиков ранения получили пять человек. Губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде продолжают устанавливать защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.
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