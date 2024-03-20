https://crimea.ria.ru/20240320/v-belgorode-pri-obstrele-vsu-pogib-voditel-postradali-devushka-i-muzhchina-1135875081.html

В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человека

В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человека - РИА Новости Крым, 20.03.2024

В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человека

Грайворонский округ находится под массированным обстрелом, в том числе с применением РСЗО. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T17:02

2024-03-20T17:02

2024-03-20T17:11

белгород

атака всу на белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

валентин демидов

происшествия

общество

новости

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135874951_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b414e91d25906932920975f37c5ab4c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Грайворонский округ находится под массированным обстрелом, в том числе с применением РСЗО. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, также ранены два человека. "У мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Еще у одного пострадавшего - черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Бригадами скорой они доставляются в медицинские учреждения города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - перечислил Гладков.Сильные повреждения получил социальный объект - полностью разрушен пищеблок. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница учреждения. Бригады спасателей продолжают поиски. ⠀Ранее сообщалось, что в результате воздушной атаки ВСУ на Белгород погиб мужчина – его машину посекло осколками, еще два человека получили ранения. Кроме того, в Белгороде во время воздушной атаки украинских боевиков повреждения получили несколько квартир в 12 многоквартирных домах, также пострадали 16 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской областиВ Минобороны назвали количество сбитых над регионами России за ночь БПЛАВ Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов

https://crimea.ria.ru/20240320/armiya-rossii--zachistila-ot-boevikov-vsu--kozinku-v-belgorodskoy-oblasti-1135872543.html

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, валентин демидов, происшествия, общество, новости, всу (вооруженные силы украины)