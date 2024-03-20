В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человека
В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли еще двое и двое ранены
17:02 20.03.2024 (обновлено: 17:11 20.03.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Грайворонский округ находится под массированным обстрелом, в том числе с применением РСЗО. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.
"К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя - мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он в своем ТГ-канале.
По данным губернатора, также ранены два человека.
"У мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Еще у одного пострадавшего - черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Бригадами скорой они доставляются в медицинские учреждения города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - перечислил Гладков.
Сильные повреждения получил социальный объект - полностью разрушен пищеблок. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница учреждения. Бригады спасателей продолжают поиски. ⠀
"В Грайвороне в девяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Еще два дома разрушены наполовину. Также выявлены повреждения в двух автомобилях. В селе Головчино повреждены кровля, фасад, забор и выбиты окна в одном домовладении. В селе Козинка в результате прилета снаряда поврежден один автомобиль. Информация по повреждениям и пострадавшим уточняется", - сообщает губернатор.
Ранее сообщалось, что в результате воздушной атаки ВСУ на Белгород погиб мужчина – его машину посекло осколками, еще два человека получили ранения. Кроме того, в Белгороде во время воздушной атаки украинских боевиков повреждения получили несколько квартир в 12 многоквартирных домах, также пострадали 16 автомобилей.
Читайте также на РИА Новости Крым: