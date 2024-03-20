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Воздушная атака ВСУ на Белгород – погиб местный житель и двое ранены - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Воздушная атака ВСУ на Белгород – погиб местный житель и двое ранены
Воздушная атака ВСУ на Белгород – погиб местный житель и двое ранены - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Воздушная атака ВСУ на Белгород – погиб местный житель и двое ранены
В результате воздушной атаки ВСУ на Белгород погиб мужчина – его машину посекло осколками, еще два человека получили ранения. Об этом в среду сообщил губернатор РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T14:06
2024-03-20T14:15
белгород
вячеслав гладков
новости
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В результате воздушной атаки ВСУ на Белгород погиб мужчина – его машину посекло осколками, еще два человека получили ранения. Об этом в среду сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшие жители региона доставлены в медицинские учреждения, им оказывается все необходимая помощь.Кроме того, в Белгороде во время воздушной атаки украинских боевиков повреждения получили несколько квартир в 12 многоквартирных домах, также пострадали 16 автомобилей.В Белгородском районе в поселке Разумное повреждены семь частных домов и два автомобиля.На местах работают оперативные службы, информация о пострадавших и характере разрушений уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской областиВ Минобороны назвали количество сбитых над регионами России за ночь БПЛАВ Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов
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белгород, вячеслав гладков, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, атака всу на белгород
Воздушная атака ВСУ на Белгород – погиб местный житель и двое ранены

В результате воздушной атаки на Белгород погиб мужчина и еще два человека ранены – Гладков

14:06 20.03.2024 (обновлено: 14:15 20.03.2024)
 
© extranoiseСкорая помощь, Германия
Скорая помощь, Германия
© extranoise
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В результате воздушной атаки ВСУ на Белгород погиб мужчина – его машину посекло осколками, еще два человека получили ранения. Об этом в среду сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, один человек погиб – мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. В результате обстрела два человека пострадали: у девушки 17 лет закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины – осколочные ранения правой верхней конечности", – написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавшие жители региона доставлены в медицинские учреждения, им оказывается все необходимая помощь.
Кроме того, в Белгороде во время воздушной атаки украинских боевиков повреждения получили несколько квартир в 12 многоквартирных домах, также пострадали 16 автомобилей.

"Есть разрушения и на территории трех образовательных объектов – в двух детских садах и школе. Пострадавших нет: в этих учреждениях сейчас перераспределяются дежурные группы по другим детским садам города, поэтому детей и воспитателей в учреждениях не было", – уточнил губернатор.

В Белгородском районе в поселке Разумное повреждены семь частных домов и два автомобиля.
На местах работают оперативные службы, информация о пострадавших и характере разрушений уточняется.
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БелгородВячеслав ГладковНовостиБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУАтака ВСУ на Белгород
 
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