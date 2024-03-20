https://crimea.ria.ru/20240320/vozdushnaya-ataka-vsu-na-belgorod--pogib-mestnyy-zhitel-i-dvoe-raneny-1135869666.html

Воздушная атака ВСУ на Белгород – погиб местный житель и двое ранены

Воздушная атака ВСУ на Белгород – погиб местный житель и двое ранены - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Воздушная атака ВСУ на Белгород – погиб местный житель и двое ранены

В результате воздушной атаки ВСУ на Белгород погиб мужчина – его машину посекло осколками, еще два человека получили ранения. Об этом в среду сообщил губернатор РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T14:06

2024-03-20T14:06

2024-03-20T14:15

белгород

вячеслав гладков

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обстрелы всу

атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В результате воздушной атаки ВСУ на Белгород погиб мужчина – его машину посекло осколками, еще два человека получили ранения. Об этом в среду сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшие жители региона доставлены в медицинские учреждения, им оказывается все необходимая помощь.Кроме того, в Белгороде во время воздушной атаки украинских боевиков повреждения получили несколько квартир в 12 многоквартирных домах, также пострадали 16 автомобилей.В Белгородском районе в поселке Разумное повреждены семь частных домов и два автомобиля.На местах работают оперативные службы, информация о пострадавших и характере разрушений уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской областиВ Минобороны назвали количество сбитых над регионами России за ночь БПЛАВ Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов

белгород

белгородская область

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2024

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