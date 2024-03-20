https://crimea.ria.ru/20240320/v-minoborony-nazvali-kolichestvo-sbitykh-nad-regionami-rossii-za-noch-bpla-1135856642.html
В Минобороны назвали количество сбитых над регионами России за ночь БПЛА
В Минобороны назвали количество сбитых над регионами России за ночь БПЛА - РИА Новости Крым, 20.03.2024
В Минобороны назвали количество сбитых над регионами России за ночь БПЛА
Четыре украинских беспилотника были уничтожены за ночь над Саратовской областью, еще один – над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T07:39
2024-03-20T07:39
2024-03-20T07:53
министерство обороны рф
новости
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Четыре украинских беспилотника были уничтожены за ночь над Саратовской областью, еще один – над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. В том числе четыре над территорией Саратовской и один – над территорией Белгородской области.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром в среду сообщал о работе системы противовоздушной обороны над Энгельсом и уничтожении беспилотников. Он уточнил, что система ПВО сработала своевременно и эффективно. А также добавил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет.Минувшим вечером ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую область переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200. Ракеты были уничтожены российской системой ПВО над Курской и Белгородской областями.С сегодняшнего дня в Белгородской области в целях безопасности закрывают въезд в семь населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Людям предложат переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом будет определен порядок посещения своих домов.Читайте также на РИА Новости Крым:В тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подростокНа подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целейСенатор Грэм* призвал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины)
В Минобороны назвали количество сбитых над регионами России за ночь БПЛА
ПВО за ночь сбиты пять украинских беспилотников над Белгородской и Саратовской областями
07:39 20.03.2024 (обновлено: 07:53 20.03.2024)