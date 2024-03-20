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Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом
Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом
Утром в среду над городом Энгельсом Саратовской области ликвидированы беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T06:10
2024-03-20T06:10
2024-03-20T06:39
роман бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Утром в среду над городом Энгельсом Саратовской области ликвидированы беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Роман Бусаргин.Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет, уточнил губернатор.С сегодняшнего дня в Белгородской области в целях безопасности закрывают въезд в семь населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Людям предложат переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом будет определен порядок посещения своих домов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целейВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядовДва человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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роман бусаргин, новости, энгельс, саратовская область, пво, безопасность, происшествия
Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом
ПВО ликвидировала беспилотники над Энгельсом Саратовской области – губернатор
06:10 20.03.2024 (обновлено: 06:39 20.03.2024)