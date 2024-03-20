Рейтинг@Mail.ru
Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240320/ataka-na-povolzhe-bespilotniki-likvidirovany-nad-engelsom-1135855299.html
Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом
Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом
Утром в среду над городом Энгельсом Саратовской области ликвидированы беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T06:10
2024-03-20T06:39
роман бусаргин
новости
энгельс
саратовская область
пво
безопасность
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123966649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_189e6919a39a1e366c3e053392cbd151.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Утром в среду над городом Энгельсом Саратовской области ликвидированы беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Роман Бусаргин.Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет, уточнил губернатор.С сегодняшнего дня в Белгородской области в целях безопасности закрывают въезд в семь населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Людям предложат переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом будет определен порядок посещения своих домов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целейВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядовДва человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область
энгельс
саратовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123966649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a42d52966a97ad7d0628aa6892ad9043.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман бусаргин, новости, энгельс, саратовская область, пво, безопасность, происшествия
Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом

ПВО ликвидировала беспилотники над Энгельсом Саратовской области – губернатор

06:10 20.03.2024 (обновлено: 06:39 20.03.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Утром в среду над городом Энгельсом Саратовской области ликвидированы беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Роман Бусаргин.

"Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно", – написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет, уточнил губернатор.
С сегодняшнего дня в Белгородской области в целях безопасности закрывают въезд в семь населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Людям предложат переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом будет определен порядок посещения своих домов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целей
ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов
Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область
 
Роман БусаргинНовостиЭнгельсСаратовская областьПВОБезопасностьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53Обстановка на Керченской паромной переправе в среду
08:27Досрочные каникулы и дистант: решения оперштаба Белгородской области
08:05В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политолог
07:39В Минобороны назвали количество сбитых над регионами России за ночь БПЛА
07:10Как свой след в истории оставили котики: редкие находки на Херсонесе
06:43Ущерб 54 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
06:10Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом
06:03На заводе в Симферополе открылась кафедра для студентов-инженеров
00:07В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов
00:01Туманы и дожди окутают Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 20 марта
23:47Фельдшер понес ребенка на руках: ВСУ обстреляли скорую в Каховке
23:33Главные новости Крыма: 19 марта
23:14Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью
23:06Главное за день: 19 марта
22:58Путин надеется на конструктивную работу парламента для развития России
22:3710 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью
22:27"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ
22:03На дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальта
21:45Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир
Лента новостейМолния