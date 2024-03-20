https://crimea.ria.ru/20240320/ataka-na-povolzhe-bespilotniki-likvidirovany-nad-engelsom-1135855299.html

Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом

Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Атака на Поволжье: беспилотники ликвидированы над Энгельсом

Утром в среду над городом Энгельсом Саратовской области ликвидированы беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T06:10

2024-03-20T06:10

2024-03-20T06:39

роман бусаргин

новости

энгельс

саратовская область

пво

безопасность

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Утром в среду над городом Энгельсом Саратовской области ликвидированы беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Роман Бусаргин.Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет, уточнил губернатор.С сегодняшнего дня в Белгородской области в целях безопасности закрывают въезд в семь населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Людям предложат переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом будет определен порядок посещения своих домов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целейВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядовДва человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область

энгельс

саратовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бусаргин, новости, энгельс, саратовская область, пво, безопасность, происшествия