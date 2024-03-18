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Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область
Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область
Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, повреждены частные дома, квартиры и транспорт. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T12:04
2024-03-18T12:05
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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обстрелы белгородской области
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, повреждены частные дома, квартиры и транспорт. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В Белгороде различные повреждения выявлены в 11 частных жилых домовладениях, трех квартирах в трех многоквартирных домов, семи хозсубьектах, 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе. Также в городе есть повреждения на одном из объектов теплоносителя.В Белгородском районе после отражения воздушной атаки различные повреждения выявлены в частных домах и автомобилях жителей поселков Октябрьский и Разумное. Подомовой обход территорий продолжается.В последние дни Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Есть погибшие и раненые. В воскресенье при очередном ударе погибла 16-летняя девушка, ее отец получил серьезные травмы и ожоги. Кроме того, при последующих обстрелах пострадали еще 10 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областьюВ Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подростокВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У"
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, новости, россия, происшествия, обстрелы белгородской области, обстрелы всу
Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: два жителя Белгородской области пострадали при обстреле ВСУ

12:04 18.03.2024 (обновлено: 12:05 18.03.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов ВСУ Белгорода
Последствия обстрелов ВСУ Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, повреждены частные дома, квартиры и транспорт. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, два человека пострадали. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Бригадой скорой он доставлен в Областную клиническую больницу. Еще один пострадавший с непроникающим ранением брюшной стенки самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался", - сообщил Гладков.

В Белгороде различные повреждения выявлены в 11 частных жилых домовладениях, трех квартирах в трех многоквартирных домов, семи хозсубьектах, 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе. Также в городе есть повреждения на одном из объектов теплоносителя.
В Белгородском районе после отражения воздушной атаки различные повреждения выявлены в частных домах и автомобилях жителей поселков Октябрьский и Разумное. Подомовой обход территорий продолжается.
В последние дни Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Есть погибшие и раненые. В воскресенье при очередном ударе погибла 16-летняя девушка, ее отец получил серьезные травмы и ожоги. Кроме того, при последующих обстрелах пострадали еще 10 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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БелгородБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиРоссияПроисшествияОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУ
 
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