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Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область

Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область

Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, повреждены частные дома, квартиры и транспорт. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T12:04

2024-03-18T12:04

2024-03-18T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, повреждены частные дома, квартиры и транспорт. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В Белгороде различные повреждения выявлены в 11 частных жилых домовладениях, трех квартирах в трех многоквартирных домов, семи хозсубьектах, 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе. Также в городе есть повреждения на одном из объектов теплоносителя.В Белгородском районе после отражения воздушной атаки различные повреждения выявлены в частных домах и автомобилях жителей поселков Октябрьский и Разумное. Подомовой обход территорий продолжается.В последние дни Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Есть погибшие и раненые. В воскресенье при очередном ударе погибла 16-летняя девушка, ее отец получил серьезные травмы и ожоги. Кроме того, при последующих обстрелах пострадали еще 10 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областьюВ Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подростокВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У"

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