Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область
Гладков: два жителя Белгородской области пострадали при обстреле ВСУ
12:04 18.03.2024 (обновлено: 12:05 18.03.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов ВСУ Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, повреждены частные дома, квартиры и транспорт. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, два человека пострадали. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Бригадой скорой он доставлен в Областную клиническую больницу. Еще один пострадавший с непроникающим ранением брюшной стенки самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался", - сообщил Гладков.
В Белгороде различные повреждения выявлены в 11 частных жилых домовладениях, трех квартирах в трех многоквартирных домов, семи хозсубьектах, 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе. Также в городе есть повреждения на одном из объектов теплоносителя.
В Белгородском районе после отражения воздушной атаки различные повреждения выявлены в частных домах и автомобилях жителей поселков Октябрьский и Разумное. Подомовой обход территорий продолжается.
В последние дни Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Есть погибшие и раненые. В воскресенье при очередном ударе погибла 16-летняя девушка, ее отец получил серьезные травмы и ожоги. Кроме того, при последующих обстрелах пострадали еще 10 человек.
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