Подросток погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область
16-летняя девушка погибла при ударе ВСУ по Белгородской области - губернатор
09:55 17.03.2024 (обновлено: 10:03 17.03.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 16-летняя девушка скончалась, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при ударе украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"К большому горю, у нас погиб подросток - девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Разговаривал с ее отцом на месте происшествия - папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Гладкова, мужчина доставлен во вторую городскую больницу Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь.
В самом Белгороде пожары охватили два частных дома, ударной волной выбило окна в трех многоэтажках и двух частных домах. Поврежден также хозяйственный субъект и восемь автомобилей.
Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.
Министерство обороны РФ утром в воскресенье сообщало об атаках 35 БПЛА на российские регионы. Гладков уточнил, что в Белгородском районе с четырех украинских дронов были сброшены взрывные устройства на поселок Октябрьский. Обошлось без пострадавших. Но в результате взрывов были повреждены линии электро- и газоснабжения.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.
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