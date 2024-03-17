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Подросток погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Подросток погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область
Подросток погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Подросток погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область
16-летняя девушка скончалась, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при ударе украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T09:55
2024-03-17T10:03
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
белгород
атака всу на белгород
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 16-летняя девушка скончалась, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при ударе украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным Гладкова, мужчина доставлен во вторую городскую больницу Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь.В самом Белгороде пожары охватили два частных дома, ударной волной выбило окна в трех многоэтажках и двух частных домах. Поврежден также хозяйственный субъект и восемь автомобилей.Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность. Министерство обороны РФ утром в воскресенье сообщало об атаках 35 БПЛА на российские регионы. Гладков уточнил, что в Белгородском районе с четырех украинских дронов были сброшены взрывные устройства на поселок Октябрьский. Обошлось без пострадавших. Но в результате взрывов были повреждены линии электро- и газоснабжения.Оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областьюВ Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подростокЧетыре человека пострадали во время третьего за день обстрела Белгорода
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, белгород, атака всу на белгород, новости
Подросток погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область

16-летняя девушка погибла при ударе ВСУ по Белгородской области - губернатор

09:55 17.03.2024 (обновлено: 10:03 17.03.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 16-летняя девушка скончалась, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при ударе украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"К большому горю, у нас погиб подросток - девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Разговаривал с ее отцом на месте происшествия - папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Гладкова, мужчина доставлен во вторую городскую больницу Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь.
В самом Белгороде пожары охватили два частных дома, ударной волной выбило окна в трех многоэтажках и двух частных домах. Поврежден также хозяйственный субъект и восемь автомобилей.
Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.
Министерство обороны РФ утром в воскресенье сообщало об атаках 35 БПЛА на российские регионы. Гладков уточнил, что в Белгородском районе с четырех украинских дронов были сброшены взрывные устройства на поселок Октябрьский. Обошлось без пострадавших. Но в результате взрывов были повреждены линии электро- и газоснабжения.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУБелгородАтака ВСУ на БелгородНовости
 
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