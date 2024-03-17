https://crimea.ria.ru/20240317/podrostok-pogibla-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1135757097.html

Подросток погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область

Подросток погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Подросток погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область

16-летняя девушка скончалась, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при ударе украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T09:55

2024-03-17T09:55

2024-03-17T10:03

белгородская область

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 16-летняя девушка скончалась, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при ударе украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным Гладкова, мужчина доставлен во вторую городскую больницу Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь.В самом Белгороде пожары охватили два частных дома, ударной волной выбило окна в трех многоэтажках и двух частных домах. Поврежден также хозяйственный субъект и восемь автомобилей.Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность. Министерство обороны РФ утром в воскресенье сообщало об атаках 35 БПЛА на российские регионы. Гладков уточнил, что в Белгородском районе с четырех украинских дронов были сброшены взрывные устройства на поселок Октябрьский. Обошлось без пострадавших. Но в результате взрывов были повреждены линии электро- и газоснабжения.Оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областьюВ Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подростокЧетыре человека пострадали во время третьего за день обстрела Белгорода

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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