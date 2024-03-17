https://crimea.ria.ru/20240317/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-belgorode-i-belgorodskom-rayone-1135754178.html

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Жителей Белгорода и области предупредили о ракетной опасности. Алгоритм действий опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T08:13

2024-03-17T08:13

2024-03-17T08:19

белгородская область

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белгород

обстрелы белгородской области

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Жителей Белгорода и области предупредили о ракетной опасности. Алгоритм действий опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.Людей просят не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. При нахождении на улице рекомендуют спуститься в укрытие или иное безопасное место.Министерство обороны РФ утром в воскресенье сообщало об атаках 35 БПЛА на российские регионы. Гладков уточнил, что в Белгородском районе с четырех украинских дронов были сброшены взрывные устройства на поселок Октябрьский. Обошлось без пострадавших. Но в результате взрывов были повреждены линии электро- и газоснабжения.Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Над 8 регионами России уничтожено 35 дронов за ночьПутин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – ПесковОбстановка в Белгороде после повторной атаки на город снарядами Vampire

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, ракетная опасность, белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, россия