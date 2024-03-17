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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Жителей Белгорода и области предупредили о ракетной опасности. Алгоритм действий опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T08:13
2024-03-17T08:19
белгородская область
ракетная опасность
белгород
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Жителей Белгорода и области предупредили о ракетной опасности. Алгоритм действий опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.Людей просят не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. При нахождении на улице рекомендуют спуститься в укрытие или иное безопасное место.Министерство обороны РФ утром в воскресенье сообщало об атаках 35 БПЛА на российские регионы. Гладков уточнил, что в Белгородском районе с четырех украинских дронов были сброшены взрывные устройства на поселок Октябрьский. Обошлось без пострадавших. Но в результате взрывов были повреждены линии электро- и газоснабжения.Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Над 8 регионами России уничтожено 35 дронов за ночьПутин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – ПесковОбстановка в Белгороде после повторной атаки на город снарядами Vampire
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, ракетная опасность, белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, россия
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - губернатор

08:13 17.03.2024 (обновлено: 08:19 17.03.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
Система оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Жителей Белгорода и области предупредили о ракетной опасности. Алгоритм действий опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
Людей просят не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. При нахождении на улице рекомендуют спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Министерство обороны РФ утром в воскресенье сообщало об атаках 35 БПЛА на российские регионы. Гладков уточнил, что в Белгородском районе с четырех украинских дронов были сброшены взрывные устройства на поселок Октябрьский. Обошлось без пострадавших. Но в результате взрывов были повреждены линии электро- и газоснабжения.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были подавлены. в результате падения одного из них на территории вспыхнул пожар, который был ликвидирован. От сердечного приступа погиб один человек.
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Белгородская областьРакетная опасностьБелгородОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковНовостиРоссия
 
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