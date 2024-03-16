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Обстановка в Белгороде после повторной атаки на город снарядами Vampire - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Обстановка в Белгороде после повторной атаки на город снарядами Vampire
Обстановка в Белгороде после повторной атаки на город снарядами Vampire - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Обстановка в Белгороде после повторной атаки на город снарядами Vampire
Мужчина пострадал после атаки ВСУ Белгородской облсти 15 реактивными снарядами системы залпового огня Vampire, которые были сбиты ПВО. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T18:52
2024-03-16T18:59
белгород
новости
белгородская область
вячеслав гладков
скорая помощь
больница
атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал после атаки ВСУ Белгородской облсти 15 реактивными снарядами системы залпового огня Vampire, которые были сбиты ПВО. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, мужчину на скорой доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.Кроме того, в Белгороде обломки попали на территорию промышленного предприятия. В результате произошло возгорание. К ликвидации последствий приступили пожарные расчеты. Также один из осколков упал в огород частного жилого дома, от взрывной волны повреждена теплица.На месте работают оперативные и аварийные службы, продолжается подомовой обход. Ранее об уничтожении 15 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью сообщало Минобороны РФ.Еще восемь реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью было сбито ПВО в субботу утром.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили ракетами по Курску и Белгороду: сбиты 8 дронов и "Точка-У"ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартирыСемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
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белгород, новости, белгородская область, вячеслав гладков, скорая помощь, больница, атака всу на белгород
Обстановка в Белгороде после повторной атаки на город снарядами Vampire

После повторной атаки на Белгород снарядами Vampire пострадал мужчина

18:52 16.03.2024 (обновлено: 18:59 16.03.2024)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал после атаки ВСУ Белгородской облсти 15 реактивными снарядами системы залпового огня Vampire, которые были сбиты ПВО. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, есть один пострадавший – мужчина, сотрудник предприятия, куда попали обломки, получил баротравму", – написал Гладков в Telegram-канале.

По информации губернатора, мужчину на скорой доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в Белгороде обломки попали на территорию промышленного предприятия. В результате произошло возгорание. К ликвидации последствий приступили пожарные расчеты. Также один из осколков упал в огород частного жилого дома, от взрывной волны повреждена теплица.

"В Белгородском районе выявлены различные повреждения в двухчастных домовладениях и одном автомобиле. Также повреждена линия электропередач, временно без света остаются абоненты СНТ "Ромашка", – уточнил Гладков.

На месте работают оперативные и аварийные службы, продолжается подомовой обход. Ранее об уничтожении 15 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью сообщало Минобороны РФ.
Еще восемь реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью было сбито ПВО в субботу утром.
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БелгородНовостиБелгородская областьВячеслав ГладковСкорая помощьБольницаАтака ВСУ на Белгород
 
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