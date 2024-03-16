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ПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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ПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью
ПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 16.03.2024
ПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью
Восемь реактивных снарядов Vampire уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T09:30
2024-03-16T09:44
министерство обороны рф
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Восемь реактивных снарядов Vampire уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.В субботу утром стало известно, что в течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартирыСемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородом
https://crimea.ria.ru/20240316/300-boevikov-krakena-unichtozheny-odnim-udarom-polutoratonnoy-aviabomby-1135726279.html
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министерство обороны рф, белгородская область, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, новости, происшествия
ПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью

Восемь реактивных снарядов Vampire сбиты ПВО над Белгородской областью - Минобороны

09:30 16.03.2024 (обновлено: 09:44 16.03.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Восемь реактивных снарядов Vampire уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire", - говорится в сообщении.
В субботу утром стало известно, что в течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".
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