https://crimea.ria.ru/20240316/pvo-sbili-8-reaktivnykh-snaryadov-vampire-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135727615.html

ПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью

ПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 16.03.2024

ПВО сбила 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью

Восемь реактивных снарядов Vampire уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T09:30

2024-03-16T09:30

2024-03-16T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Восемь реактивных снарядов Vampire уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.В субботу утром стало известно, что в течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартирыСемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородом

https://crimea.ria.ru/20240316/300-boevikov-krakena-unichtozheny-odnim-udarom-polutoratonnoy-aviabomby-1135726279.html

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министерство обороны рф, белгородская область, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, новости, происшествия