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ПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородом - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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ПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородом
ПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородом - РИА Новости Крым, 15.03.2024
ПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородом
Средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T13:45
2024-03-15T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Белгороде и Белгородском районе в третий раз за сутки действует сигнал ракетной опасности. Жителей призвали укрыться и принять меры безопасности. В пятницу утром при обстреле Грайворона погиб мужчина. Еще два человека пострадали в результате атаки на Белгород.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за деньПомогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по ГрайворонуВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры
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РИА Новости Крым
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белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости, ракетная опасность, министерство обороны рф
ПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородом

Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов Vampire

13:45 15.03.2024 (обновлено: 13:46 15.03.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
В Белгороде и Белгородском районе в третий раз за сутки действует сигнал ракетной опасности. Жителей призвали укрыться и принять меры безопасности. В пятницу утром при обстреле Грайворона погиб мужчина. Еще два человека пострадали в результате атаки на Белгород.
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БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиНовостиРакетная опасностьМинистерство обороны РФ
 
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