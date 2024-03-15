https://crimea.ria.ru/20240315/pvo-unichtozhila-esche-10-reaktivnykh-snaryadov-vampire-nad-belgorodom-1135698265.html

ПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородом

ПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородом - РИА Новости Крым, 15.03.2024

ПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородом

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T13:45

2024-03-15T13:45

2024-03-15T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Белгороде и Белгородском районе в третий раз за сутки действует сигнал ракетной опасности. Жителей призвали укрыться и принять меры безопасности. В пятницу утром при обстреле Грайворона погиб мужчина. Еще два человека пострадали в результате атаки на Белгород.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за деньПомогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по ГрайворонуВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости, ракетная опасность, министерство обороны рф