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Ракетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Ракетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день
Ракетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Ракетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе третий раз за сутки. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T13:19
2024-03-15T13:46
белгородская область
ракетная опасность
белгород
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе третий раз за сутки. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Один человек погиб при обстреле города Грайворона в Белгородской области, сообщал ранее в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода. Кроме того, Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Как отметили в Минобороны, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка.Утром в пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область реактивными снарядами западного образца. До этого в регионе в пятницу уже объявлялась ракетная опасность. Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб УкраиныПомогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по ГрайворонуНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область
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белгородская область, ракетная опасность, белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, безопасность, новости
Ракетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - Гладков

13:19 15.03.2024 (обновлено: 13:46 15.03.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСпасатели на месте удара ВСУ по Белгороду
Спасатели на месте удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе третий раз за сутки. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в своем Telegram-канале.
Один человек погиб при обстреле города Грайворона в Белгородской области, сообщал ранее в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода.
Кроме того, Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Как отметили в Минобороны, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка.
Утром в пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область реактивными снарядами западного образца. До этого в регионе в пятницу уже объявлялась ракетная опасность.
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Белгородская областьРакетная опасностьБелгородОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковБезопасностьНовости
 
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