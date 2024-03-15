Ракетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - Гладков
13:19 15.03.2024 (обновлено: 13:46 15.03.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСпасатели на месте удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе третий раз за сутки. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в своем Telegram-канале.
Один человек погиб при обстреле города Грайворона в Белгородской области, сообщал ранее в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода.
Кроме того, Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Как отметили в Минобороны, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка.
Утром в пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область реактивными снарядами западного образца. До этого в регионе в пятницу уже объявлялась ракетная опасность.
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