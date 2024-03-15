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Ракетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день

Ракетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Ракетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе третий раз за сутки. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T13:19

2024-03-15T13:19

2024-03-15T13:46

белгородская область

ракетная опасность

белгород

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе третий раз за сутки. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Один человек погиб при обстреле города Грайворона в Белгородской области, сообщал ранее в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода. Кроме того, Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Как отметили в Минобороны, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка.Утром в пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область реактивными снарядами западного образца. До этого в регионе в пятницу уже объявлялась ракетная опасность. Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянка готовила диверсию на ж/д объекте по заданию спецслужб УкраиныПомогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по ГрайворонуНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, ракетная опасность, белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, безопасность, новости