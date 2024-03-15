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Наемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область

Наемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Наемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область

Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области в районе РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T10:51

2024-03-15T10:51

2024-03-15T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. При попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены подразделениями ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России. "Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности", - добавили в ведомстве. Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили. Одновременно с этим расчеты РСЗО "Торнадо" ликвидировали группу противника, выдвинувшуюся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. Контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы, уточнили в Минобороны. "За прошедшие трое суток с 12-го по 14-е марта войсками Группировки Вооруженных Сил РФ "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены. Атаки подразделений ВСУ отражены. Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 – безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины", - проинформировали в МО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористовПри попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевика Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

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