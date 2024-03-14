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В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористов
В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористов - РИА Новости Крым, 14.03.2024
В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористов
Ячейка запрещенной в России украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* вскрыта и разгромлена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T08:14
2024-03-14T08:14
2024-03-14T08:24
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
санкт-петербург
происшествия
русский добровольческий корпус
терроризм
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Ячейка запрещенной в России украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* вскрыта и разгромлена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, пишет РИА Новости.Отмечается, что задержанные намеревались с помощью высокотоксичного вещества отравить продукты, которые должны были отправиться российским военным в зону проведения спецоперации, а также жителям новых российских территорий в качестве гуманитарного груза. В преступной группировке состояли четверо петербуржцев, которые являлись сторонниками праворадикальной идеологии.В настоящее время члены террористической группы задержаны, возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации".* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняюКто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имяПри попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевика
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), санкт-петербург, происшествия, русский добровольческий корпус, терроризм, антитеррор, безопасность, главное управление разведки украины (гур), новости
В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористов
ФСБ задержала членов законспирированной террористической ячейки в Санкт-Петербурге
08:14 14.03.2024 (обновлено: 08:24 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Ячейка запрещенной в России украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* вскрыта и разгромлена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, пишет РИА Новости.
Отмечается, что задержанные намеревались с помощью высокотоксичного вещества отравить продукты, которые должны были отправиться российским военным в зону проведения спецоперации, а также жителям новых российских территорий в качестве гуманитарного груза.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность на территории города Санкт-Петербурга законспирированной ячейки украинской военизированной организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК), признанной террористической в Российской Федерации, действующей в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины", - сказано в сообщении.
В преступной группировке состояли четверо петербуржцев, которые являлись сторонниками праворадикальной идеологии.
"Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов", - говорится в сообщении.
В настоящее время члены террористической группы задержаны, возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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