https://crimea.ria.ru/20240314/v-peterburge-razbita-zakonspirirovannaya-yacheyka-terroristov-1135640118.html

В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористов

В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористов - РИА Новости Крым, 14.03.2024

В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористов

Ячейка запрещенной в России украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* вскрыта и разгромлена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T08:14

2024-03-14T08:14

2024-03-14T08:24

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

санкт-петербург

происшествия

русский добровольческий корпус

терроризм

антитеррор

безопасность

главное управление разведки украины (гур)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Ячейка запрещенной в России украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* вскрыта и разгромлена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, пишет РИА Новости.Отмечается, что задержанные намеревались с помощью высокотоксичного вещества отравить продукты, которые должны были отправиться российским военным в зону проведения спецоперации, а также жителям новых российских территорий в качестве гуманитарного груза. В преступной группировке состояли четверо петербуржцев, которые являлись сторонниками праворадикальной идеологии.В настоящее время члены террористической группы задержаны, возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации".* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняюКто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имяПри попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевика

санкт-петербург

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), санкт-петербург, происшествия, русский добровольческий корпус, терроризм, антитеррор, безопасность, главное управление разведки украины (гур), новости