https://crimea.ria.ru/20240315/sem-reaktivnykh-snaryadov-vampire-unichtozheny-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135679476.html

Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью

Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью

Утром в пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область реактивными снарядами... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T08:45

2024-03-15T08:45

2024-03-15T08:48

белгородская область

обстрелы белгородской области

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пво

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Утром в пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область реактивными снарядами западного образца. Об этом сообщили в Минобороны.До этого в регионе была объявлена ракетная опасность."Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказано в сообщении военного ведомства.В Минобороны сообщили о пяти вражеских беспилотниках и двух реактивных снарядах, уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями в ночь на 15 марта.Утром в пятницу два беспилотника были подавлены дежурными средствами ПВО в Становлянском округе в Липецкой области. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, министерство обороны рф, происшествия, пво, поставки западного оружия украине, новости