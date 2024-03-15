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Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
Утром в пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область реактивными снарядами... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T08:45
2024-03-15T08:45
2024-03-15T08:48
белгородская область
обстрелы белгородской области
министерство обороны рф
происшествия
пво
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Утром в пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область реактивными снарядами западного образца. Об этом сообщили в Минобороны.До этого в регионе была объявлена ракетная опасность."Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказано в сообщении военного ведомства.В Минобороны сообщили о пяти вражеских беспилотниках и двух реактивных снарядах, уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями в ночь на 15 марта.Утром в пятницу два беспилотника были подавлены дежурными средствами ПВО в Становлянском округе в Липецкой области. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, обстрелы белгородской области, министерство обороны рф, происшествия, пво, поставки западного оружия украине, новости
Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены российской ПВО над Белгородской областью
08:45 15.03.2024 (обновлено: 08:48 15.03.2024)