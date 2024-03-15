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Два беспилотника сбили под Липецком - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Два беспилотника сбили под Липецком
Два беспилотника сбили под Липецком - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Два беспилотника сбили под Липецком
Два беспилотника были подавлены дежурными средствами ПВО в Становлянском округе в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Игорь... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T08:37
2024-03-15T08:37
липецкая область
безопасность
россия
украина
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Два беспилотника были подавлены дежурными средствами ПВО в Становлянском округе в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Игорь Артамонов.Он уточняет, что ликвидация БПЛА была произведена на безопасном расстоянии от жилых домов.Также Артамонов напомнил всем гражданам, что при обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам и трогать их. О падении беспилотников сразу необходимо сообщить по номеру 112.Ранее на территории Липецкой области вводился режим воздушной опасности, так как вблизи границ региона были замечены дроны.Утром в пятницу в Минобороны сообщили о пяти вражеских беспилотниках и двух реактивных снарядах, уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями.Накануне утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения. Позже стало известно о еще одном погибшем и троих раненых в результате новой атаки украинских боевиков на Белгород. На подлете к городу уничтожено 10 воздушных целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за суткиСбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы РоссииКиев пытается помешать президентским выборам в России – Путин
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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липецкая область, безопасность, россия, украина, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво
Два беспилотника сбили под Липецком

Губернатор Артамонов: два украинских беспилотника были подавлены в Липецкой области

08:37 15.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Два беспилотника были подавлены дежурными средствами ПВО в Становлянском округе в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Игорь Артамонов.
Он уточняет, что ликвидация БПЛА была произведена на безопасном расстоянии от жилых домов.
"Жертв и разрушений на земле нет. На месте работают сотрудники спецслужб", - говорится в распространенной информации.
Также Артамонов напомнил всем гражданам, что при обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам и трогать их. О падении беспилотников сразу необходимо сообщить по номеру 112.
Ранее на территории Липецкой области вводился режим воздушной опасности, так как вблизи границ региона были замечены дроны.
Утром в пятницу в Минобороны сообщили о пяти вражеских беспилотниках и двух реактивных снарядах, уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны над Калужской и Белгородской областями.
Накануне утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения. Позже стало известно о еще одном погибшем и троих раненых в результате новой атаки украинских боевиков на Белгород. На подлете к городу уничтожено 10 воздушных целей.
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Липецкая областьБезопасностьРоссияУкраинаБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости СВО
 
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