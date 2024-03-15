https://crimea.ria.ru/20240315/pomogal-spasat-lyudey-chlen-samooborony-pogib-pri-udare-vsu-po-grayvoronu-1135696823.html

Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по Грайворону

Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по Грайворону - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по Грайворону

Участник территориальной самообороны погиб при очередном обстреле украинских боевиков белгородского города Грайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T13:07

2024-03-15T13:07

2024-03-15T13:07

белгородская область

обстрелы белгородской области

белгород

вячеслав гладков

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Участник территориальной самообороны погиб при очередном обстреле украинских боевиков белгородского города Грайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, по данным главы региона, в результате обстрела повреждено дорожное полотно в центре города, посечены здания торговых площадей, семь частных жилых домовладений, гаражи и автомобили жителей. Сейчас на месте работают оперативные службы.Утром в пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область реактивными снарядами западного образца. В результате два человека пострадали, в городе повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартирыСемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюВСУ ударили по Донецку: погибли трое детей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, новости