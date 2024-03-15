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Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по Грайворону
Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по Грайворону - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по Грайворону
Участник территориальной самообороны погиб при очередном обстреле украинских боевиков белгородского города Грайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T13:07
2024-03-15T13:07
2024-03-15T13:07
белгородская область
обстрелы белгородской области
белгород
вячеслав гладков
обстрелы всу
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Участник территориальной самообороны погиб при очередном обстреле украинских боевиков белгородского города Грайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, по данным главы региона, в результате обстрела повреждено дорожное полотно в центре города, посечены здания торговых площадей, семь частных жилых домовладений, гаражи и автомобили жителей. Сейчас на месте работают оперативные службы.Утром в пятницу российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область реактивными снарядами западного образца. В результате два человека пострадали, в городе повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартирыСемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюВСУ ударили по Донецку: погибли трое детей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, новости
Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по Грайворону
Участник самообороны погиб при ударе ВСУ по городу Грайворон в Белгородской области