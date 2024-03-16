https://crimea.ria.ru/20240316/15-snaryadov-rszo-vampire-unichtozheny-v-vozdukhe-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135742104.html

15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью

15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 16.03.2024

15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью

15 реактивных снарядов Vampire уничтожены российской ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T17:43

2024-03-16T17:43

2024-03-16T17:50

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атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 15 реактивных снарядов Vampire уничтожены российской ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.В субботу утром ПВО сбила восемь реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью.В субботу утром также стало известно, что в течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".

https://crimea.ria.ru/20240316/v-belgorode-za-sutki-dvoe-pogibshikh-i-19-ranenykh--sredi-nikh-podrostok-1135740799.html

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2024

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министерство обороны рф, новости, белгородская область, украина, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, обстрелы белгородской области