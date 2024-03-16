Рейтинг@Mail.ru
15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240316/15-snaryadov-rszo-vampire-unichtozheny-v-vozdukhe-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135742104.html
15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью
15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 16.03.2024
15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью
15 реактивных снарядов Vampire уничтожены российской ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T17:43
2024-03-16T17:50
министерство обороны рф
новости
белгородская область
украина
всу (вооруженные силы украины)
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ecdaf9fb18bca11fcd6ba5e09f5d25c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 15 реактивных снарядов Vampire уничтожены российской ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.В субботу утром ПВО сбила восемь реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью.В субботу утром также стало известно, что в течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".
https://crimea.ria.ru/20240316/v-belgorode-za-sutki-dvoe-pogibshikh-i-19-ranenykh--sredi-nikh-podrostok-1135740799.html
белгородская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_febaefabc23c2efca69b98d14b66c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, белгородская область, украина, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, обстрелы белгородской области
15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью

15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью – Минобороны

17:43 16.03.2024 (обновлено: 17:50 16.03.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 15 реактивных снарядов Vampire уничтожены российской ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – говорится в сообщении.
В субботу утром ПВО сбила восемь реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью.
В субботу утром также стало известно, что в течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
16:54
В Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подросток
Министерство обороны РФНовостиБелгородская областьУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Обстановка в Белгороде после повторной атаки на город снарядами Vampire
18:44Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из Сербии
18:24Нам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу
18:01Голосование в Херсонской области: итоги второго дня
17:4315 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью
17:38Зеленка на избирательных участках – что с бюллетенями
17:17Украинцы повернутся к России только через кровь и страдания – Михалков
16:54В Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подросток
16:46Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе
16:19В России на выборах президента проголосовали более 50% избирателей
16:15В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей
15:45В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина
15:37ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии
15:13Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России
14:58Росгвардия обеспечивает безопасность членов избиркома Херсонской области
14:46Сенатор от Херсонщины Кастюкевич проголосовал на выборах президента РФ
14:22"Мы на правильном пути": эксперт из Словакии об отношениях с Россией
14:12Украинские ДРГ не смогли проникнуть на территорию РФ
14:11В Белгороде закрывают торговые центры и отменяют занятия в школах
13:58Лавров: Крым преодолел наследство Украины
Лента новостейМолния