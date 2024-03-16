https://crimea.ria.ru/20240316/15-snaryadov-rszo-vampire-unichtozheny-v-vozdukhe-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135742104.html
15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью
15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 16.03.2024
15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью
15 реактивных снарядов Vampire уничтожены российской ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T17:43
2024-03-16T17:43
2024-03-16T17:50
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 15 реактивных снарядов Vampire уничтожены российской ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.В субботу утром ПВО сбила восемь реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью.В субботу утром также стало известно, что в течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".
https://crimea.ria.ru/20240316/v-belgorode-za-sutki-dvoe-pogibshikh-i-19-ranenykh--sredi-nikh-podrostok-1135740799.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, белгородская область, украина, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, обстрелы белгородской области
15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью
15 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью – Минобороны
17:43 16.03.2024 (обновлено: 17:50 16.03.2024)