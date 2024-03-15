https://crimea.ria.ru/20240315/chetyre-cheloveka-postradali-vo-vremya-tretego-za-den-obstrela-belgoroda-1135716099.html

Четыре человека пострадали во время третьего за день обстрела Белгорода

Четыре человека пострадали во время третьего за день обстрела Белгорода - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Четыре человека пострадали во время третьего за день обстрела Белгорода

Четыре человека пострадали в результате третьего за сутки украинского обстрела Белгорода, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T18:44

2024-03-15T18:44

2024-03-15T18:46

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате третьего за сутки украинского обстрела Белгорода, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО около 17.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью пять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Гладков уточнил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО.Он уточнил, что, по оценке медиков, состояние двух мужчин тяжелое. У четвертого пострадавшего незначительные ранения лица, госпитализация не потребовалась.Кроме того, по словам Гладкова, в Белгороде выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте. Также повреждены 4 автомобиля и один автобус.В регионе в пятницу трижды за сутки объявлялась ракетная опасность. В результате утреннего обстрела пострадали два человека, повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домах.Также в пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что киевский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций перед выборами в России. Осуществлены попытки атак на мирные населенные пункты РФ с участием свыше 2,5 тысяч личного состава.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую областьСбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России

https://crimea.ria.ru/20240315/sistemy-pvo-i-sbitye-samolety-poteri-vsu-v-tekhnike-za-nedelyu-1135708820.html

белгород

белгородская область

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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия