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ВСУ наносят удары по России в попытке сорвать выборы - Путин
ВСУ наносят удары по России в попытке сорвать выборы - Путин - РИА Новости Крым, 15.03.2024
ВСУ наносят удары по России в попытке сорвать выборы - Путин
Киевский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций перед выборами в России, осуществлены попытки атак на мирные населенные пункты РФ с участием РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T17:53
2024-03-15T17:53
2024-03-15T18:15
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций перед выборами в России, осуществлены попытки атак на мирные населенные пункты РФ с участием свыше 2,5 тысяч личного состава. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.Он уточнил, что около 95% ракетных снарядов уничтожает система ПВО, но, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, которым будет оказана поддержка."У нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - сказал Путин.Путин проинформировал, что с 12 марта противник предпринял несколько попыток выхода и закрепления в РФ, был совершен ряд террористических атак. "Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысяч личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде бежал с большими потерями. Среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%", - заявил Путин.Он выразил уверенность, что россияне ответят на это еще большей сплоченностью. "Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся", - подчеркнул Путин.Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам со стороны ВСУ реактивными снарядами, кроме того, приграничье атакуют украинские дроны.В регионе в пятницу трижды звучала сирена ракетной опасности. Были сбиты 23 реактивных снаряда Vampire - семь утром, еще 10 днем и пять вечером. Два человека погибли, есть пострадавшие.В четверг утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения. Днем в результате новой атаки взорвался автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница. От полученных травм женщина скончалась на месте. Кроме того, ранены еще трое мирных жителей. А в поселке Беловское Белгородского района осколочные ранения получили трое детей.В пятницу Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Как отметили в Минобороны, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.
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владимир путин (политик), россия, новости, украина, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, вооруженные силы россии
ВСУ наносят удары по России в попытке сорвать выборы - Путин
Путин: ВСУ пытались атаковать Россию с участием свыше 2,5 тысячи военных и 35 танков
17:53 15.03.2024 (обновлено: 18:15 15.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций перед выборами в России, осуществлены попытки атак на мирные населенные пункты РФ с участием свыше 2,5 тысяч личного состава. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.
"С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных российских областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это, в первую очередь, нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России", - сказал Путин.
Он уточнил, что около 95% ракетных снарядов уничтожает система ПВО, но, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, которым будет оказана поддержка.
"У нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - сказал Путин.
Путин проинформировал, что с 12 марта противник предпринял несколько попыток выхода и закрепления в РФ, был совершен ряд террористических атак.
"Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысяч личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде бежал с большими потерями. Среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%", - заявил Путин.
Он выразил уверенность, что россияне ответят на это еще большей сплоченностью.
"Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и уверен, что никогда не будет, - подчеркнул Путин. – Еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач".
"Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся", - подчеркнул Путин.
Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам со стороны ВСУ реактивными снарядами, кроме того, приграничье атакуют украинские дроны.
В регионе в пятницу трижды
звучала сирена ракетной опасности. Были сбиты 23 реактивных снаряда Vampire - семь утром
, еще 10 днем
и пять
вечером. Два человека погибли, есть пострадавшие.
В четверг утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
- было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще шесть человек получили ранения. Днем в результате новой атаки
взорвался автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница. От полученных травм женщина скончалась на месте. Кроме того, ранены еще трое мирных жителей. А в поселке Беловское Белгородского района осколочные ранения получили трое детей.
В пятницу Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ
на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Как отметили в Минобороны, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.