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Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Еще пять реактивных снарядов Vampire сбили силы ПВО над Белгородской областью в пятницу вечером. Об этом сообщили в Минобоьроны РФ. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T17:37
2024-03-15T17:37
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Еще пять реактивных снарядов Vampire сбили силы ПВО над Белгородской областью в пятницу вечером. Об этом сообщили в Минобоьроны РФ.По данным Минобороны, очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire пресечена в 17 часов.В регионе трижды за пятницу звучала сирена ракетной опасности. Были сбиты 17 реактивных снарядов Vampire - семь утром и еще 10 днем. При ударах боевиков один человек погиб в Грайвороне, еще два жителя пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской областиАрмия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы РоссииРакетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, пво, украина, россия, новости сво, министерство обороны рф
Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Пять реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью - Минобороны

17:37 15.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Еще пять реактивных снарядов Vampire сбили силы ПВО над Белгородской областью в пятницу вечером. Об этом сообщили в Минобоьроны РФ.

"Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire пресечена в 17 часов.
В регионе трижды за пятницу звучала сирена ракетной опасности. Были сбиты 17 реактивных снарядов Vampire - семь утром и еще 10 днем. При ударах боевиков один человек погиб в Грайвороне, еще два жителя пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода.
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Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПВОУкраинаРоссияНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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