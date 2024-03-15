https://crimea.ria.ru/20240315/esche-pyat-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135709894.html

Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Еще пять реактивных снарядов Vampire сбили силы ПВО над Белгородской областью в пятницу вечером. Об этом сообщили в Минобоьроны РФ. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T17:37

2024-03-15T17:37

2024-03-15T17:37

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

пво

украина

россия

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Еще пять реактивных снарядов Vampire сбили силы ПВО над Белгородской областью в пятницу вечером. Об этом сообщили в Минобоьроны РФ.По данным Минобороны, очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire пресечена в 17 часов.В регионе трижды за пятницу звучала сирена ракетной опасности. Были сбиты 17 реактивных снарядов Vampire - семь утром и еще 10 днем. При ударах боевиков один человек погиб в Грайвороне, еще два жителя пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской областиАрмия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы РоссииРакетная опасность объявлена в Белгороде третий раз за день

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, пво, украина, россия, новости сво, министерство обороны рф