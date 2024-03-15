https://crimea.ria.ru/20240315/armiya-i-siloviki-predotvratili-popytki-proryva-vsu-granitsy-rossii-1135703963.html

Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России

Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России

С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей,... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T16:21

2024-03-15T16:21

2024-03-15T16:30

министерство обороны рф

новости сво

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пограничная служба фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей, сообщает в пятницу Минобороны России.Российские летчики и артиллеристы при этом уничтожили более 550 военнослужащих, 16 танков, и 15 автомобилей, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 американских БМП Bradley. В центре общественных связей ФСБ России ранее уточняли, что с 10 по 12 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Читайте также на РИА Новости Крым:Наемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область При попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевикаУкраинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

белгородская область

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, граница, пограничная служба фсб, белгородская область, курская область