Рейтинг@Mail.ru
Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240315/armiya-i-siloviki-predotvratili-popytki-proryva-vsu-granitsy-rossii-1135703963.html
Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России
Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России
С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей,... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T16:21
2024-03-15T16:30
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
граница
пограничная служба фсб
белгородская область
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/18/1126112899_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_270b3707d0b15e496d93d88eb5dcf126.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей, сообщает в пятницу Минобороны России.Российские летчики и артиллеристы при этом уничтожили более 550 военнослужащих, 16 танков, и 15 автомобилей, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 американских БМП Bradley. В центре общественных связей ФСБ России ранее уточняли, что с 10 по 12 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Читайте также на РИА Новости Крым:Наемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область При попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевикаУкраинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область
белгородская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/18/1126112899_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_e17e527f2b7bd10070356e3317048cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, граница, пограничная служба фсб, белгородская область, курская область
Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России

Российские войска и ФСБ России предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию России

16:21 15.03.2024 (обновлено: 16:30 15.03.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей, сообщает в пятницу Минобороны России.

"С 12 по 15 марта в результате упреждающих и слаженных действий российских войск совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.

Российские летчики и артиллеристы при этом уничтожили более 550 военнослужащих, 16 танков, и 15 автомобилей, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 американских БМП Bradley. В центре общественных связей ФСБ России ранее уточняли, что с 10 по 12 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Наемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область
При попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевика
Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииГраницаПограничная служба ФСББелгородская областьКурская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27Системы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделю
17:20Избирком на колесах: как симферопольцы голосуют в автобусах
17:12"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами
17:05Как проходит голосование в новых регионах России
16:55На скале в Ялте развернули 28-метровые флаги России и Крыма
16:51Армия России атакует на всех направлениях – освобожден населенный пункт
16:46В Крыму проголосовали 28% избирателей – Малышев
16:40ПСБ открыл в Симферополе офис для обслуживания крупного бизнеса
16:3950 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотниками
16:36ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
16:36В Крыму женщина пыталась испортить бюллетени на избирательном участке
16:21Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России
16:17РНКБ профинансировал строительство ЖК в Симферополе
16:05Очередь у Крымского моста выросла почти вдвое
16:01В Симферополе на дому проголосовал "настоящий полковник"
15:56Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны
15:40В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу
15:31Канатную дорогу на Ай-Петри откроют на два месяца раньше заявленного
15:15Эпохальное решение: Матвиенко поздравила крымчан с юбилеем Крымской весны
14:59СК представит к награде прикрывшего собой сестру 9-летнего мальчика
Лента новостейМолния