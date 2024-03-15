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Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России
Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России
С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей,... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T16:21
2024-03-15T16:21
2024-03-15T16:30
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
граница
пограничная служба фсб
белгородская область
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей, сообщает в пятницу Минобороны России.Российские летчики и артиллеристы при этом уничтожили более 550 военнослужащих, 16 танков, и 15 автомобилей, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 американских БМП Bradley. В центре общественных связей ФСБ России ранее уточняли, что с 10 по 12 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Читайте также на РИА Новости Крым:Наемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область При попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевикаУкраинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область
белгородская область
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, граница, пограничная служба фсб, белгородская область, курская область
Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России
Российские войска и ФСБ России предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию России
16:21 15.03.2024 (обновлено: 16:30 15.03.2024)