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Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБ - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБ
Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБ - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБ
Более 100 украинских боевиков и около 30 единиц бронетехники уничтожены при попытке вооруженных формирований противника пересечь границу в Белгородской и... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Более 100 украинских боевиков и около 30 единиц бронетехники уничтожены при попытке вооруженных формирований противника пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости. Нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается, указали в ведомстве. ЦОС ФСБ также опроверг распространяемую в соцсетях информацию о якобы заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований.
https://crimea.ria.ru/20240312/ukrainskaya-drg-pytalas-prorvatsya-v--kurskuyu-oblast-1135578870.html
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пограничная служба фсб, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, россия, всу (вооруженные силы украины), граница, новости, новости сво
Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБ

Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границе Белгородской и Курской областей с Украиной

12:41 12.03.2024 (обновлено: 13:00 12.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Более 100 украинских боевиков и около 30 единиц бронетехники уничтожены при попытке вооруженных формирований противника пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.

"С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт", - говорится в сообщении.

Нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается, указали в ведомстве.
ЦОС ФСБ также опроверг распространяемую в соцсетях информацию о якобы заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований.
Автомат - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
11:29
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