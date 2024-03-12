https://crimea.ria.ru/20240312/bolee-100-boevikov-vsu-unichtozheny-na-granitsakh-dvukh-oblastey-rossii--fsb-1135581675.html

Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБ

Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБ - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБ

Более 100 украинских боевиков и около 30 единиц бронетехники уничтожены при попытке вооруженных формирований противника пересечь границу в Белгородской и... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T12:41

2024-03-12T12:41

2024-03-12T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Более 100 украинских боевиков и около 30 единиц бронетехники уничтожены при попытке вооруженных формирований противника пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости. Нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается, указали в ведомстве. ЦОС ФСБ также опроверг распространяемую в соцсетях информацию о якобы заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований.

https://crimea.ria.ru/20240312/ukrainskaya-drg-pytalas-prorvatsya-v--kurskuyu-oblast-1135578870.html

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пограничная служба фсб, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, россия, всу (вооруженные силы украины), граница, новости, новости сво