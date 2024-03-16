https://crimea.ria.ru/20240316/v-belgorode-za-sutki-dvoe-pogibshikh-i-19-ranenykh--sredi-nikh-podrostok-1135740799.html
В Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подросток
В Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подросток - РИА Новости Крым, 16.03.2024
В Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подросток
За прошедшие сутки с 07:00 15 марта по 07:00 16 марта в результате обстрелов Белгородской области погибло два человека и ранено 19, среди которых один... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T16:54
2024-03-16T16:54
2024-03-16T16:57
белгородская область
новости
вячеслав гладков
белгород
всу (вооруженные силы украины)
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки с 07:00 15 марта по 07:00 16 марта в результате обстрелов Белгородской области погибло два человека и ранено 19, среди которых один подросток. Об этом, подводя итоги, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.В городе Грайворон погиб участник территориальной самообороны. Он заступил на дежурство в связи со сложной обстановкой и получил ранения, не совместимые с жизнью. Еще два человека пострадало: по данным Гладкова, у одной женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки, у второй – контузия."В селе Глотово дроном-камикадзе атакован движущийся по дороге легковой автомобиль. В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины – проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Ещё у двоих мужчин контузии средней степени тяжести".Один мужчина был ранен в результате обстрелов в селе Заречье-1 – у него осколочное ранение бедра и контузия головного мозга. Все раненые в Грайворонском округе находятся в областной клинической больнице под наблюдением специалистов.В Белгороде в результате действий ВСУ повреждены 216 квартир в 33 многоэтажках, шесть частных домовладений, 4 социальных объекта и 17 хозяйствующих субъектов, сообщил губернатор. Повреждено 127 автомобилей.В результате множественных обстрелов со стороны Украины больше всего пострадали Белгородский район и Грайворонский муниципальный округ. В Белгородском районе повреждено 17 квартир в двух домах (поселок Дубовое), 18 частных домов и 40 автомобилей, а также торговый центр, два офисных помещения, две хозяйственных постройки, гараж и один сельскохозйственный объект.В Грайворонском округе разрушено 45 частных домов, шесть социальных объектов, одно административное здание, рынок, два предприятия и линия электропередачи. Уничтожено шесть автомобилей, подобомой обход еще продолжается, уточняет Вячеслав Гладков.Ранее Вячеслав Гладков сообщал о том, что в результате авианалета на Белгород 16 марта погибли мужчина и женщина, еще четыре человека пострадали во время третьего за день обстрела. В городе закрыты торговые центры и отменены занятия в школах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартирыВСУ наносят удары по России в попытке сорвать выборы - Путин Мирный житель погиб при обстреле Белгорода
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, белгород, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, обстрелы белгородской области
В Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подросток
Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области за сутки
16:54 16.03.2024 (обновлено: 16:57 16.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки с 07:00 15 марта по 07:00 16 марта в результате обстрелов Белгородской области погибло два человека и ранено 19, среди которых один подросток. Об этом, подводя итоги, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Белгороде в результате трех массированных обстрелов из РСЗО "Вампир" погиб один человек, 11 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сообщил он.
В городе Грайворон погиб участник территориальной самообороны
. Он заступил на дежурство в связи со сложной обстановкой и получил ранения, не совместимые с жизнью. Еще два человека пострадало: по данным Гладкова, у одной женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки, у второй – контузия.
"В селе Глотово дроном-камикадзе атакован движущийся по дороге легковой автомобиль. В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины – проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Ещё у двоих мужчин контузии средней степени тяжести".
Один мужчина был ранен в результате обстрелов в селе Заречье-1 – у него осколочное ранение бедра и контузия головного мозга. Все раненые в Грайворонском округе находятся в областной клинической больнице под наблюдением специалистов.
В Белгороде в результате действий ВСУ повреждены 216 квартир в 33 многоэтажках, шесть частных домовладений, 4 социальных объекта и 17 хозяйствующих субъектов, сообщил губернатор. Повреждено 127 автомобилей.
В результате множественных обстрелов со стороны Украины больше всего пострадали Белгородский район и Грайворонский муниципальный округ. В Белгородском районе повреждено 17 квартир в двух домах (поселок Дубовое), 18 частных домов и 40 автомобилей, а также торговый центр, два офисных помещения, две хозяйственных постройки, гараж и один сельскохозйственный объект.
В Грайворонском округе разрушено 45 частных домов, шесть социальных объектов, одно административное здание, рынок, два предприятия и линия электропередачи. Уничтожено шесть автомобилей, подобомой обход еще продолжается, уточняет Вячеслав Гладков.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал о том, что в результате авианалета на Белгород 16 марта погибли мужчина и женщина
, еще четыре человека пострадали
во время третьего за день обстрела. В городе закрыты торговые центры
и отменены занятия в школах.
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