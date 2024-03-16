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В Белгороде закрывают торговые центры и отменяют занятия в школах - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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В Белгороде закрывают торговые центры и отменяют занятия в школах
В Белгороде закрывают торговые центры и отменяют занятия в школах - РИА Новости Крым, 16.03.2024
В Белгороде закрывают торговые центры и отменяют занятия в школах
Торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут. Также в понедельник и вторник не будет занятий в школах. Об этом РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T14:11
2024-03-16T14:23
вячеслав гладков
новости
белгород
белгородская область
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут. Также в понедельник и вторник не будет занятий в школах. Об этом в субботу сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Решение касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода. Это решение мы будем рекомендовать и нашим вузам, уточнил он.По работе дежурных групп в детских садах губернатор дал поручение заместителю, министру образования Белгородской области Андрею Милехину. Будут опрошены все родители, которые приводят детей в дежурные группы детских садов.В субботу утром стало известно, что в Белгородской области при обстреле погибли два человека, еще трое ранены.В течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартирыСемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire н
белгород
белгородская область
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вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины)
В Белгороде закрывают торговые центры и отменяют занятия в школах

В Белгороде на два дня закрывают торговые центры и не будет занятий в школах

14:11 16.03.2024 (обновлено: 14:23 16.03.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут. Также в понедельник и вторник не будет занятий в школах. Об этом в субботу сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Исходя из текущей обстановки принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут. По работе школ и колледжей. Понедельник и вторник – выходные. В понедельник и вторник занятий в школах не будет, в том числе и дистанционных", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Решение касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода. Это решение мы будем рекомендовать и нашим вузам, уточнил он.
По работе дежурных групп в детских садах губернатор дал поручение заместителю, министру образования Белгородской области Андрею Милехину. Будут опрошены все родители, которые приводят детей в дежурные группы детских садов.
"Мы попросим, если есть возможность, чтобы дети остались дома в понедельник и вторник. Если такой возможности нет, значит будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях. Ситуация достаточно сложная и в городе, и в Белгородском районе. Конечно, вопрос безопасности для всех нас самый главный", – подчеркнул Гладков.
В субботу утром стало известно, что в Белгородской области при обстреле погибли два человека, еще трое ранены.
В течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".
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