https://crimea.ria.ru/20240316/v-belgorode-zakryvayut-torgovye-tsentry-i-otmenyayut-zanyatiya-v-shkolakh-1135735364.html

В Белгороде закрывают торговые центры и отменяют занятия в школах

В Белгороде закрывают торговые центры и отменяют занятия в школах - РИА Новости Крым, 16.03.2024

В Белгороде закрывают торговые центры и отменяют занятия в школах

Торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут. Также в понедельник и вторник не будет занятий в школах. Об этом РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T14:11

2024-03-16T14:11

2024-03-16T14:23

вячеслав гладков

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белгород

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атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут. Также в понедельник и вторник не будет занятий в школах. Об этом в субботу сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Решение касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода. Это решение мы будем рекомендовать и нашим вузам, уточнил он.По работе дежурных групп в детских садах губернатор дал поручение заместителю, министру образования Белгородской области Андрею Милехину. Будут опрошены все родители, которые приводят детей в дежурные группы детских садов.В субботу утром стало известно, что в Белгородской области при обстреле погибли два человека, еще трое ранены.В течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартирыСемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire н

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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