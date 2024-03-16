Водитель и женщина погибли при попадании снаряда в грузовик и гараж
В Белгородской области при обстреле погибли два человека, еще трое ранены
10:11 16.03.2024 (обновлено: 10:49 16.03.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сбиты 8 реактивных снарядов системы залпового огня "Вампир", погибли люди. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вместе с начальником Главного регионального управления МЧС Сергеем Потаповым и мэром Белгорода Валентином Демидовым прохожу места прилетов. К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина", - сообщил он в своем ТГ-канале.
Как сообщает Гладков, мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Люди в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак.
"К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики - у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки", - уточнил губернатор.
По данным Гладкова, еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. ⠀
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгород
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Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгород
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Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгород
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Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгород
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Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгород
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Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия атаки ВСУ на Белгород
6 из 6
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 6
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 6
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 6
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 6
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
5 из 6
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
6 из 6
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Также в семи многоквартирных домах выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также незначительно пострадали (разбиты стекла) два социальных объекта и два хозяйствующих объекта. По предварительным данным, повреждено 15 автомобилей. ⠀
В Белгородском районе разрушения выявлены в поселке Дубовое – повреждены 6 частных жилых домовладений и две надворные постройки. В поселках Северный и Разумное пострадало по одному частному домовладению и по одному автомобилю. Осколками посечено здание ТЦ "Сити Молл". ⠀
Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается. Информация уточняется.
В субботу утром стало известно, что в течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".
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