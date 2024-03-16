https://crimea.ria.ru/20240316/voditel-i-passazhirka-pogibli-v-gruzovike-ot-popadaniya-snaryada-1135728363.html

Водитель и женщина погибли при попадании снаряда в грузовик и гараж

Водитель и женщина погибли при попадании снаряда в грузовик и гараж - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Водитель и женщина погибли при попадании снаряда в грузовик и гараж

Над Белгородом и Белгородским районом сбиты 8 реактивных снарядов системы залпового огня "Вампир", погибли люди. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T10:11

2024-03-16T10:11

2024-03-16T10:49

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

белгородская область

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сбиты 8 реактивных снарядов системы залпового огня "Вампир", погибли люди. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как сообщает Гладков, мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Люди в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. По данным Гладкова, еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. ⠀ Также в семи многоквартирных домах выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также незначительно пострадали (разбиты стекла) два социальных объекта и два хозяйствующих объекта. По предварительным данным, повреждено 15 автомобилей. ⠀ В Белгородском районе разрушения выявлены в поселке Дубовое – повреждены 6 частных жилых домовладений и две надворные постройки. В поселках Северный и Разумное пострадало по одному частному домовладению и по одному автомобилю. Осколками посечено здание ТЦ "Сити Молл". ⠀Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается. Информация уточняется.В субботу утром стало известно, что в течение минувшей ночи над территориями Курской и Белгородской областей дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартирыСемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородом

https://crimea.ria.ru/20240316/vsu-udarili-raketami-po-kursku-i-belgorodu-sbity-8-dronov-i-tochka-u-1135725181.html

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происшествия, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, новости