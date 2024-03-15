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Мирный житель погиб при обстреле Белгорода - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Мирный житель погиб при обстреле Белгорода
Мирный житель погиб при обстреле Белгорода - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Мирный житель погиб при обстреле Белгорода
Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T14:30
2024-03-15T14:30
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, системы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Кроме того, по данным медицины катастроф в городе есть двое пострадавших. Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе - у него открытая черепно-мозговая травма. Второй находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза. Обоих доставили в областную клиническую больницу. ⠀ На данный момент в городе выявлены повреждения на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены два частных дома, хозпостройка и четыре автомобиля. Один человек погиб при обстреле города Грайворона в Белгородской области, сообщал ранее в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода.Кроме того, Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Как отметили в Минобороны, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка.
https://crimea.ria.ru/20240315/sem-reaktivnykh-snaryadov-vampire-unichtozheny-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135679476.html
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белгородская область, вячеслав гладков, белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Белгорода

При обстреле со стороны ВСУ Белгорода погиб мирный житель

14:30 15.03.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, системы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
"По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте", - написал он в своем ТГ-канале. ⠀
Кроме того, по данным медицины катастроф в городе есть двое пострадавших. Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе - у него открытая черепно-мозговая травма. Второй находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза. Обоих доставили в областную клиническую больницу. ⠀
На данный момент в городе выявлены повреждения на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены два частных дома, хозпостройка и четыре автомобиля.
Один человек погиб при обстреле города Грайворона в Белгородской области, сообщал ранее в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода.
Кроме того, Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Как отметили в Минобороны, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка.
ПВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
08:45
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Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости СВОПроисшествия
 
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