https://crimea.ria.ru/20240315/mirnyy-zhitel-pogib-pri-obstrele-belgoroda-1135699450.html
Мирный житель погиб при обстреле Белгорода
Мирный житель погиб при обстреле Белгорода - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Мирный житель погиб при обстреле Белгорода
Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T14:30
2024-03-15T14:30
2024-03-15T14:30
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, системы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Кроме того, по данным медицины катастроф в городе есть двое пострадавших. Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе - у него открытая черепно-мозговая травма. Второй находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза. Обоих доставили в областную клиническую больницу. ⠀ На данный момент в городе выявлены повреждения на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены два частных дома, хозпостройка и четыре автомобиля. Один человек погиб при обстреле города Грайворона в Белгородской области, сообщал ранее в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два человека пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода.Кроме того, Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Как отметили в Минобороны, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка.
https://crimea.ria.ru/20240315/sem-reaktivnykh-snaryadov-vampire-unichtozheny-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135679476.html
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белгородская область, вячеслав гладков, белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Белгорода
При обстреле со стороны ВСУ Белгорода погиб мирный житель
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, системы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
"По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте", - написал он в своем ТГ-канале. ⠀
Кроме того, по данным медицины катастроф в городе есть двое пострадавших. Один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе - у него открытая черепно-мозговая травма. Второй находился на территории промышленного предприятия, у пострадавшего осколочные ранения правого глаза. Обоих доставили в областную клиническую больницу. ⠀
На данный момент в городе выявлены повреждения на территории одного магазина и одного из корпусов промпредприятия. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены два частных дома, хозпостройка и четыре автомобиля.
Один человек погиб
при обстреле города Грайворона в Белгородской области, сообщал ранее в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще два человека пострадали
в результате утреннего обстрела Белгорода.
Кроме того, Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ России сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ
на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Как отметили в Минобороны, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от госграницы РФ. После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка.