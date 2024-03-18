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На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целей

На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целей - РИА Новости Крым, 18.03.2024

На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целей

В Белгородской области сбито 8 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T22:16

2024-03-18T22:16

2024-03-18T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Белгородской области сбито 8 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, пострадавших нет, подчеркнул губернатор.В Белгороде в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Также поврежден легковой автомобиль, уточнил Гладков.В Белгородском районе в селе Нижний Ольшанец пробита кровля частного домовладения, в селе Севрюково поврежден легковой автомобиль. Также в районе повреждена линия электропередачи. Без света частично остаются абоненты двух населенных пунктов: Разумное и Крутой Лог. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, заверил губернатор.В результате атак дронов-камикадзе и обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.В понедельник Гладков также сообщил, что при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек, его отец и мать, а также бабушка. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядовДва человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

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