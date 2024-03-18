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Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области в результате атак дронов-камикадзе и обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T21:31
2024-03-18T21:32
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
новости
обстрелы белгородской области
больница
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак дронов-камикадзе и обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате атаки дрона-камикадзе в Горьковском еще один мужчина получил проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.Еще одна женщина получила ранения в результате обстрела села Головчино – у нее черепно-мозговая травма. Пострадавшую госпитализировали.Кроме того, в Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль. Спасатели ликвидировали пожары. Также различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домов – выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.В селе Гора-Подол повреждены пять частных домов. В поселке Горьковский различные повреждения получили четыре дома и несколько хозпостроек. В селе Головчино выбиты окна и посечены окна в двух домовладениях, добавил Гладков.В понедельник Гладков сообщил, что при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек, его отец и мать, а также бабушка. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядовДва человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
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РИА Новости Крым
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96
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белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, обстрелы белгородской области, больница, обстрелы всу
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ

Мирный житель Белгородской области погиб в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ – Гладков

21:31 18.03.2024 (обновлено: 21:32 18.03.2024)
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак дронов-камикадзе и обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель", – написал он в своем Telegram-канале.

В результате атаки дрона-камикадзе в Горьковском еще один мужчина получил проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.
Еще одна женщина получила ранения в результате обстрела села Головчино – у нее черепно-мозговая травма. Пострадавшую госпитализировали.
Кроме того, в Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль. Спасатели ликвидировали пожары. Также различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домов – выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
В селе Гора-Подол повреждены пять частных домов. В поселке Горьковский различные повреждения получили четыре дома и несколько хозпостроек. В селе Головчино выбиты окна и посечены окна в двух домовладениях, добавил Гладков.
В понедельник Гладков сообщил, что при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек, его отец и мать, а также бабушка. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.
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Белгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковНовостиОбстрелы Белгородской областиБольницаОбстрелы ВСУ
 
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