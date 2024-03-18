https://crimea.ria.ru/20240318/zhitel-belgorodskoy-oblasti-pogib-pri-atake-drona-vsu-1135816143.html

Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ

Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области в результате атак дронов-камикадзе и обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T21:31

2024-03-18T21:31

2024-03-18T21:32

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

новости

обстрелы белгородской области

больница

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак дронов-камикадзе и обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате атаки дрона-камикадзе в Горьковском еще один мужчина получил проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.Еще одна женщина получила ранения в результате обстрела села Головчино – у нее черепно-мозговая травма. Пострадавшую госпитализировали.Кроме того, в Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль. Спасатели ликвидировали пожары. Также различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домов – выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.В селе Гора-Подол повреждены пять частных домов. В поселке Горьковский различные повреждения получили четыре дома и несколько хозпостроек. В селе Головчино выбиты окна и посечены окна в двух домовладениях, добавил Гладков.В понедельник Гладков сообщил, что при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек, его отец и мать, а также бабушка. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядовДва человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, обстрелы белгородской области, больница, обстрелы всу