https://crimea.ria.ru/20240318/zhitel-belgorodskoy-oblasti-pogib-pri-atake-drona-vsu-1135816143.html
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области в результате атак дронов-камикадзе и обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T21:31
2024-03-18T21:31
2024-03-18T21:32
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
новости
обстрелы белгородской области
больница
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132638373_90:86:1280:755_1920x0_80_0_0_08258af02d52567810c361a891f2febe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак дронов-камикадзе и обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате атаки дрона-камикадзе в Горьковском еще один мужчина получил проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.Еще одна женщина получила ранения в результате обстрела села Головчино – у нее черепно-мозговая травма. Пострадавшую госпитализировали.Кроме того, в Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль. Спасатели ликвидировали пожары. Также различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домов – выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.В селе Гора-Подол повреждены пять частных домов. В поселке Горьковский различные повреждения получили четыре дома и несколько хозпостроек. В селе Головчино выбиты окна и посечены окна в двух домовладениях, добавил Гладков.В понедельник Гладков сообщил, что при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек, его отец и мать, а также бабушка. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядовДва человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132638373_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_856543ffa815311fb857328534eca543.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости, обстрелы белгородской области, больница, обстрелы всу
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ
Мирный житель Белгородской области погиб в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ – Гладков
21:31 18.03.2024 (обновлено: 21:32 18.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате атак дронов-камикадзе и обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель", – написал он в своем Telegram-канале.
В результате атаки дрона-камикадзе в Горьковском еще один мужчина получил проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.
Еще одна женщина получила ранения в результате обстрела села Головчино – у нее черепно-мозговая травма. Пострадавшую госпитализировали.
Кроме того, в Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль. Спасатели ликвидировали пожары. Также различные повреждения получили два автомобиля и 11 частных домов – выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
В селе Гора-Подол повреждены пять частных домов. В поселке Горьковский различные повреждения получили четыре дома и несколько хозпостроек. В селе Головчино выбиты окна и посечены окна в двух домовладениях, добавил Гладков.
В понедельник Гладков сообщил
, что при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек, его отец и мать, а также бабушка. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.
Читайте также на РИА Новости Крым: