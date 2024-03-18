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Прямое попадание в дом в Белгородской области: число погибших увеличилось - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Прямое попадание в дом в Белгородской области: число погибших увеличилось
Прямое попадание в дом в Белгородской области: число погибших увеличилось - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Прямое попадание в дом в Белгородской области: число погибших увеличилось
После попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом в Белгородской области погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T18:55
2024-03-18T19:12
белгородская область
новости
вячеслав гладков
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. После попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом в Белгородской области погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В понедельник днем губернатор Белгородской области сообщил, что два человека погибли и четыре пострадали в результате очередной атаки ВСУ на село Никольское.Маленькую внучку успели спасти. Она находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, на завтра назначена операция. Состояние ребенка стабилизировали, написал Гладков.В результате очередного обстрела Белгородской области украинскими боевиками пострадали еще два человека. У женщины осколочное ранение грудной клетки, у мужчины осколочные ранения верхней конечности.Ранее в понедельник губернатор Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Прямое попадание в дом в Белгородской области: число погибших увеличилось

Четыре человека погибли в Белгородской области после попадания снаряда ВСУ в частный дом

18:55 18.03.2024 (обновлено: 19:12 18.03.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПрямое попадание в дом в Белгородской области
Прямое попадание в дом в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. После попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом в Белгородской области погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В понедельник днем губернатор Белгородской области сообщил, что два человека погибли и четыре пострадали в результате очередной атаки ВСУ на село Никольское.

"Уточненная информация. В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин. Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын – молодой 17-летний парень. Это невосполнимая утрата для всей Белгородской области! Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким этой семьи", – говорится в сообщении губернатора региона.

Маленькую внучку успели спасти. Она находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, на завтра назначена операция. Состояние ребенка стабилизировали, написал Гладков.
В результате очередного обстрела Белгородской области украинскими боевиками пострадали еще два человека. У женщины осколочное ранение грудной клетки, у мужчины осколочные ранения верхней конечности.
Ранее в понедельник губернатор Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт.
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