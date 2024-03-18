https://crimea.ria.ru/20240318/pryamoe-popadanie-v-dom-v-belgorodskoy-oblasti-chislo-pogibshikh-uvelichilos-1135812579.html

Прямое попадание в дом в Белгородской области: число погибших увеличилось

Прямое попадание в дом в Белгородской области: число погибших увеличилось - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Прямое попадание в дом в Белгородской области: число погибших увеличилось

После попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом в Белгородской области погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T18:55

2024-03-18T18:55

2024-03-18T19:12

белгородская область

новости

вячеслав гладков

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. После попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом в Белгородской области погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В понедельник днем губернатор Белгородской области сообщил, что два человека погибли и четыре пострадали в результате очередной атаки ВСУ на село Никольское.Маленькую внучку успели спасти. Она находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, на завтра назначена операция. Состояние ребенка стабилизировали, написал Гладков.В результате очередного обстрела Белгородской области украинскими боевиками пострадали еще два человека. У женщины осколочное ранение грудной клетки, у мужчины осколочные ранения верхней конечности.Ранее в понедельник губернатор Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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