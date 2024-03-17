https://crimea.ria.ru/20240317/11-bespilotnikov-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu---situatsiya-v-regione-1135776283.html

11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе

11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе - РИА Новости Крым, 17.03.2024

11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе

Российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T17:09

2024-03-17T17:09

2024-03-17T17:38

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

белгород

атака всу на белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.По данным оборонного ведомства, украинские боевики поочередно совершили две атаки - первую в 14 часов по московскому времени с применением четырех дронов, вторую - спустя полчаса.Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, российские ПВО работали над Белгородом и районом. Различные разрушения в городе выявлены в 36 квартирах 17 многоэтажек, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах, зафиксированы повреждения 12 автомобилей. Еще несколько частных домов повреждены в районе.В результате этих атак один человек погиб и 11 пострадали, сообщалось ранее. Утром в среду Гладков сообщал о гибели 16-летней девушки, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при ударе украинских боевиков по Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека пострадали во время третьего за день обстрела БелгородаБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибшийВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости