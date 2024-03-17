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11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе
11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе - РИА Новости Крым, 17.03.2024
11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе
Российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T17:09
2024-03-17T17:38
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.По данным оборонного ведомства, украинские боевики поочередно совершили две атаки - первую в 14 часов по московскому времени с применением четырех дронов, вторую - спустя полчаса.Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, российские ПВО работали над Белгородом и районом. Различные разрушения в городе выявлены в 36 квартирах 17 многоэтажек, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах, зафиксированы повреждения 12 автомобилей. Еще несколько частных домов повреждены в районе.В результате этих атак один человек погиб и 11 пострадали, сообщалось ранее. Утром в среду Гладков сообщал о гибели 16-летней девушки, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при ударе украинских боевиков по Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека пострадали во время третьего за день обстрела БелгородаБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибшийВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе

Минобороны: российские ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью

17:09 17.03.2024 (обновлено: 17:38 17.03.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, украинские боевики поочередно совершили две атаки - первую в 14 часов по московскому времени с применением четырех дронов, вторую - спустя полчаса.
"Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - сообщили в МО по итогам второй атаки.
Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, российские ПВО работали над Белгородом и районом. Различные разрушения в городе выявлены в 36 квартирах 17 многоэтажек, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах, зафиксированы повреждения 12 автомобилей. Еще несколько частных домов повреждены в районе.
"Сейчас на местах работают оперативные службы. Подомовой обход продолжается. Информация уточняется", - написал глава области в своем Telegram-канале.
В результате этих атак один человек погиб и 11 пострадали, сообщалось ранее. Утром в среду Гладков сообщал о гибели 16-летней девушки, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при ударе украинских боевиков по Белгородской области.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФБелгородАтака ВСУ на БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиНовости
 
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