https://crimea.ria.ru/20240317/11-bespilotnikov-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu---situatsiya-v-regione-1135776283.html
11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе
11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе - РИА Новости Крым, 17.03.2024
11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе
Российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T17:09
2024-03-17T17:09
2024-03-17T17:38
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.По данным оборонного ведомства, украинские боевики поочередно совершили две атаки - первую в 14 часов по московскому времени с применением четырех дронов, вторую - спустя полчаса.Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, российские ПВО работали над Белгородом и районом. Различные разрушения в городе выявлены в 36 квартирах 17 многоэтажек, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах, зафиксированы повреждения 12 автомобилей. Еще несколько частных домов повреждены в районе.В результате этих атак один человек погиб и 11 пострадали, сообщалось ранее. Утром в среду Гладков сообщал о гибели 16-летней девушки, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при ударе украинских боевиков по Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека пострадали во время третьего за день обстрела БелгородаБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибшийВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе
Минобороны: российские ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью
17:09 17.03.2024 (обновлено: 17:38 17.03.2024)