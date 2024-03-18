11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
11 человек погибли и 82 пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области за неделю
10:28 18.03.2024 (обновлено: 10:31 18.03.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов ВСУ Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли и еще 82 пострадали при обстрелах ВСУ Белгородской области с 12 марта. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, пишет РИА Новости.
"Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах в городе Белгороде, в городской больнице №2 находится 23 человека, в областной больнице - 17 человек, плюс один пациент поступил утром, а также два ребенка в детской областной больнице", - сказал Иконников во время оперативного совещания правительства.
По его данным, девять человек находятся в тяжелом состоянии.
"Есть некоторые пациенты, требуют более длительного лечения. С федеральными центрами связались, телемедицинскую консультацию отправили. Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в дальнейшем в федеральный центр", - отметил Иконников.
Утром в понедельник над регионом российская ПВО уничтожила 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью.
Российские средства ПВО в воскресенье днем сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и 11 пострадали. Ночью после новой атаки боевиков по поселку Октябрьский получили ранения еще 10 мирных жителей, в том числе 15-летний юноша. Утром глава области Вячеслав Гладков сообщал о гибели 16-летней девушки, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при атаке ВСУ.
В регионе несколько раз за день звучал сигнал ракетной опасности. Также в Минобороны сообщили об уничтожении вражеского вертолета Ми-8, который направлялся в сторону Белгородской области. 65 украинских диверсантов уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка.
В субботу над регионом российские ПВО сбили 22 реактивных снаряда Vampire.
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