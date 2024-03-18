https://crimea.ria.ru/20240318/11-chelovek-pogibli-i-82-postradali-pri-atakakh-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1135793249.html

11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.03.2024

11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Одиннадцать человек погибли и еще 82 пострадали при обстрелах ВСУ Белгородской области с 12 марта. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения региона РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T10:28

2024-03-18T10:28

2024-03-18T10:31

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

общество

обстрелы всу

здравоохранение в россии

новости

белгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135776883_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6cfa60f930bcb39cb55f2c78db6b8a49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли и еще 82 пострадали при обстрелах ВСУ Белгородской области с 12 марта. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, пишет РИА Новости.По его данным, девять человек находятся в тяжелом состоянии."Есть некоторые пациенты, требуют более длительного лечения. С федеральными центрами связались, телемедицинскую консультацию отправили. Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в дальнейшем в федеральный центр", - отметил Иконников.Утром в понедельник над регионом российская ПВО уничтожила 10 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью.Российские средства ПВО в воскресенье днем сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и 11 пострадали. Ночью после новой атаки боевиков по поселку Октябрьский получили ранения еще 10 мирных жителей, в том числе 15-летний юноша. Утром глава области Вячеслав Гладков сообщал о гибели 16-летней девушки, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при атаке ВСУ.В регионе несколько раз за день звучал сигнал ракетной опасности. Также в Минобороны сообщили об уничтожении вражеского вертолета Ми-8, который направлялся в сторону Белгородской области. 65 украинских диверсантов уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка.В субботу над регионом российские ПВО сбили 22 реактивных снаряда Vampire.Читайте также на РИА Новости Крым:10 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУОдин человек погиб и 11 пострадали при атаке ВСУ на БелгородЮная девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область

белгородская область

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, общество, обстрелы всу, здравоохранение в россии, новости, белгород