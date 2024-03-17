https://crimea.ria.ru/20240317/10-chelovek-postradali-v-belgorodskoy-oblasti-pri-obstrele-so-storony-vsu-1135784923.html
10 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
10 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 17.03.2024
10 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали десять человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T21:23
2024-03-17T21:23
2024-03-17T21:23
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
атака всу на белгород
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали десять человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Отмечается, что у 15-летнего парня осколочное ранение коленного сустава, у мужчины - непроникающее осколочное ранение грудной клетки, у женщины - осколочные ранения правой голени, еще у одной - осколочное ранение головы. Также еще один мужчина получил множественные осколочные ранения спины и руки. Кроме того, трое мужчин сами обратились в районную больницу: у одного - осколочные ранения головы и проникающее ранение живота, а также верхних и нижних конечностей, еще у двоих пострадавших осколочные ранения нижних конечностей.Гладков подчеркнул, что бригадами скорой помощи все пострадавшие переведены в медучреждения Белгорода, оказывает вся необходимая помощь."По разрушениям в поселке Октябрьский. В нескольких квартирах двух МКД выбиты окна, посечены крыши и заборы в четырех частных домовладениях и одной хозпостройке. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус", - добавил он.Позднее стало известно о еще двоих пострадавших. Губернатор добавил, что пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.По предварительной информации, как отметил глава региона, в Грайвороне повреждены 10 частных домовладений, 3 хозсубъекта и школа. Также в городе дроном-камикадзе атакован автомобиль. В поселке Горьковский повреждены 4 домовладения и один автомобиль. В селе Козинка сгорел частный жилой дом. В селе Гора-Подол беспилотник повредил машину."Водоснабжение в округе восстановлено. Работы по восстановлению электроэнергии еще продолжаются. Временно без света остаются 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1", - уточнил Гладков.По словам губернатора, информация уточняется, оперативные службы работают на местах.
https://crimea.ria.ru/20240317/odin-chelovek-pogib-i-11-postradali-pri-atake-vsu-na-belgorod-1135775109.html
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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, атака всу на белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
10 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
10 человек пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали десять человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадали восемь человек в поселке Октябрьский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у 15-летнего парня осколочное ранение коленного сустава, у мужчины - непроникающее осколочное ранение грудной клетки, у женщины - осколочные ранения правой голени, еще у одной - осколочное ранение головы. Также еще один мужчина получил множественные осколочные ранения спины и руки. Кроме того, трое мужчин сами обратились в районную больницу: у одного - осколочные ранения головы и проникающее ранение живота, а также верхних и нижних конечностей, еще у двоих пострадавших осколочные ранения нижних конечностей.
Гладков подчеркнул, что бригадами скорой помощи все пострадавшие переведены в медучреждения Белгорода, оказывает вся необходимая помощь.
"По разрушениям в поселке Октябрьский. В нескольких квартирах двух МКД выбиты окна, посечены крыши и заборы в четырех частных домовладениях и одной хозпостройке. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус", - добавил он.
Позднее стало известно о еще двоих пострадавших.
"Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Есть двое пострадавших. В результате прилета снаряда в частный жилой дом в селе Гора-Полол пострадала женщина - у нее слепое ранение головы. В Грайвороне один из снарядов разорвался рядом с частным жилым домом - пострадал мужчина. У него осколочные ранения головы и плеча. Бойцы самообороны вывезли пострадавших и передали их врачам скорой", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.
По предварительной информации, как отметил глава региона, в Грайвороне повреждены 10 частных домовладений, 3 хозсубъекта и школа. Также в городе дроном-камикадзе атакован автомобиль. В поселке Горьковский повреждены 4 домовладения и один автомобиль. В селе Козинка сгорел частный жилой дом. В селе Гора-Подол беспилотник повредил машину.
"Водоснабжение в округе восстановлено. Работы по восстановлению электроэнергии еще продолжаются. Временно без света остаются 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1", - уточнил Гладков.
По словам губернатора, информация уточняется, оперативные службы работают на местах.