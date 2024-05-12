https://crimea.ria.ru/20240512/v-sevastopole-vruchili-medali-geroev-rossii-zolotaya-zvezda-1137213506.html

В Севастополе вручили медали Героев России "Золотая звезда"

В Севастополе вручили медали Героев России "Золотая звезда" - РИА Новости Крым, 12.05.2024

В Севастополе вручили медали Героев России "Золотая звезда"

В Севастополе супруге ефрейтора Никиты Мечтанова и матери ефрейтора Вячеслава Пастухова вручили медали Героев России "Золотая звезда". Оба воина погибли при... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T21:13

2024-05-12T21:13

2024-05-12T21:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе супруге ефрейтора Никиты Мечтанова и матери ефрейтора Вячеслава Пастухова вручили медали Героев России "Золотая звезда". Оба воина погибли при выполнении задач в ходе СВО, но их подвиг будет жить вечно. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев."Сегодня в ходе мероприятия мы с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым – ред.) в торжественной обстановке вручили медали Героев России "Золотая звезда" родным участников специальной военной операции: Елене Александровне Мечтановой – супруге ефрейтора Никиты Григорьевича Мечтанова, и Юлии Владимировне Пастуховой – матери ефрейтора Вячеслава Александровича Пастухова. Воины погибли, сражаясь за Родину, и мы всегда будем помнить их подвиг", – написал Развожаев.Также он отметил, что в память о 80-й годовщине завершения советскими войсками Крымской наступательной операции участники "Движения Первых", "Юнармии", "Российских студенческих отрядов", а также "Волонтеры Победы" и воспитанники Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова развернули флаг России и Знамя Победы – полотна размером 20 на 30 метров.35-я береговая батарея – святое для россиян место, ведь именно здесь в 1942 году находился последний рубеж обороны, и именно здесь 12 мая 1944 года закончилась блистательная Крымская наступательная операция, подчеркнул губернатор.80 лет назад, 12 мая 1944 года завершилась Крымская стратегическая наступательная операция. Полуостров был освобожден за 35 суток. Безвозвратные потери армии и флота Советского Союза составили 17 754 человек. Общие потери врага – более 100 тысяч человек, в том числе свыше 61 тысячи человек пленными.Освобождение Крыма от немецких оккупантов стало серьезным шагом к окончательному крушению Третьего рейхаРанее президент России Владимир Путин, поздравляя ветеранов и жителей Севастополя с Днем Победы и 80-й годовщиной освобождения города, отметил, что "севастопольцы – достойные наследники патриотических традиций предков – самоотверженно сражаются в рядах участников специальной военной операции, отстаивают суверенитет и свободу Родины, вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуостроваЗа отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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