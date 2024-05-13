https://crimea.ria.ru/20240513/zamorozki-i-dozhdi-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1137175140.html
Заморозки и дожди: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Заморозки и дожди: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Заморозки и дожди: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. В южных районах Крыма... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T00:01
2024-05-13T00:01
2024-05-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +15...+17.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +16…+18 градусов.В Ялте, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временам дождь. Ночью температура воздуха составит от +7 до +10 градусов, днем от +15 до +19.В Алуште переменная облачность, ночью и днем временами дождь. Ночью температура воздуха +8...+10, днем +17...+19 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240512/kholodnyy-shleyf-polyarnogo-vtorzheniya--prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1137121995.html
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Заморозки и дожди: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник кратковременные дожди и в степных и предгорных районах заморозки
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +2…+7, на побережье до +12 градусов, в степных и предгорных районах заморозки до -2, днем +15…+20 градусов, в горах +5…+10", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +15...+17.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +16…+18 градусов.
В Ялте, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временам дождь. Ночью температура воздуха составит от +7 до +10 градусов, днем от +15 до +19.
В Алуште переменная облачность, ночью и днем временами дождь. Ночью температура воздуха +8...+10, днем +17...+19 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.