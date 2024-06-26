https://crimea.ria.ru/20240626/stroitelstvo-novogo-sportkompleksa-v-sudake--kak-prodvigaetsya-rabota-1138352185.html

Строительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работа

Строительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работа - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Строительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работа

Строительная готовность нового спорткомплекса в Судаке на улице Коммунальной достигла 40%, сообщает пресс-служба минстроя Крыма. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T06:40

2024-06-26T06:40

2024-06-26T06:40

судак

спорт

крым

новости крыма

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Строительная готовность нового спорткомплекса в Судаке на улице Коммунальной достигла 40%, сообщает пресс-служба минстроя Крыма.По данным ведомства, в трехэтажном комплексе еще предстоит оборудовать универсальный спортивный зал с местами для зрителей, раздевальные с санузлами и душевыми, тренажерный зал и залы для занятий аэробикой и спортивной борьбой. Посещать новый ФОК рублей смогут дети от 10 лет и взрослые.На строительство нового комплекса в рамках реализации национального проекта "Демография" предусмотрено 341,7 млн рублей, сообщалось ранее. Ввод готового объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с центром фиджитал-спорта также строится в симферопольском селе Перово, этот объект также планируют достроить в текущем году.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – ТорубароваФизкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центрВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, спорт, крым, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)