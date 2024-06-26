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Строительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работа - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Строительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работа
Строительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работа - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Строительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работа
Строительная готовность нового спорткомплекса в Судаке на улице Коммунальной достигла 40%, сообщает пресс-служба минстроя Крыма. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T06:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Строительная готовность нового спорткомплекса в Судаке на улице Коммунальной достигла 40%, сообщает пресс-служба минстроя Крыма.По данным ведомства, в трехэтажном комплексе еще предстоит оборудовать универсальный спортивный зал с местами для зрителей, раздевальные с санузлами и душевыми, тренажерный зал и залы для занятий аэробикой и спортивной борьбой. Посещать новый ФОК рублей смогут дети от 10 лет и взрослые.На строительство нового комплекса в рамках реализации национального проекта "Демография" предусмотрено 341,7 млн рублей, сообщалось ранее. Ввод готового объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с центром фиджитал-спорта также строится в симферопольском селе Перово, этот объект также планируют достроить в текущем году.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – ТорубароваФизкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центрВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
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судак, спорт, крым, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
Строительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работа

Строительная готовность нового спорткомплекса в Судаке достигла 40% – минстрой

06:40 26.06.2024
 
© Минстрой КрымаСтроительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Коммунальной в Судаке
Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Коммунальной в Судаке
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Строительная готовность нового спорткомплекса в Судаке на улице Коммунальной достигла 40%, сообщает пресс-служба минстроя Крыма.

"На сегодняшний день рабочие монтируют опалубку под лестничные марши второго этажа и металлические фермы спортзала. Устройство наружных сетей канализации уже выполнено", – уточнили в профильном министерстве текущую ситуацию на объекте.

По данным ведомства, в трехэтажном комплексе еще предстоит оборудовать универсальный спортивный зал с местами для зрителей, раздевальные с санузлами и душевыми, тренажерный зал и залы для занятий аэробикой и спортивной борьбой. Посещать новый ФОК рублей смогут дети от 10 лет и взрослые.
На строительство нового комплекса в рамках реализации национального проекта "Демография" предусмотрено 341,7 млн рублей, сообщалось ранее. Ввод готового объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с центром фиджитал-спорта также строится в симферопольском селе Перово, этот объект также планируют достроить в текущем году.
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СудакСпортКрымНовости КрымаМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)
 
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