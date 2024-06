https://crimea.ria.ru/20240625/tsinizm-pereshel-vse-granitsy-ekspert-otsenil-zayavleniya-makrona-o-putine-1138352331.html

Цинизм перешел все границы: эксперт оценил заявления Макрона о Путине

Цинизм перешел все границы: эксперт оценил заявления Макрона о Путине - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Цинизм перешел все границы: эксперт оценил заявления Макрона о Путине

К заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, цинизм которых уже перешел все возможные границы, не стоит прислушиваться. Таким мнением в эфире радио... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T21:57

2024-06-25T21:57

2024-06-25T21:57

эммануэль макрон

владимир путин (политик)

радио "спутник в крыму"

олаф шольц

александр гусев

мнения

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/19/1122498835_0:0:3376:1900_1920x0_80_0_0_f88bb5a2644aa165a7b4d712c01cf6f0.jpg

Цинизм заявлений Макрона перешел все границы и с ним не о чем уже говорить – эксперт Цинизм заявлений Макрона перешел все границы и с ним не о чем уже говорить – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. К заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, цинизм которых уже перешел все возможные границы, не стоит прислушиваться. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя слова французского лидера о готовности к диалогу с Владимиром Путиным.Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире подкаста Gеnеration Do It Yourself (GDIY) заявил о готовности продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что верит в силу диалога.По мнению Александра Гусева, это не что иное, как "попытка президента Франции "вырулить" из той ситуации, в которую он сам себя загнал, продолжая поражать цинизмом, который перешел уже все возможные грани".По его мнению, Макрон очень недальновидный политик, и хотя он действительно молодой, уже должен был наработать опыт общения с лидерами разных стран, а не только с Байденом, и сделать какие-то выводы. Но все наоборот – отсюда и его заявления, в том числе недавние, считает Гусев."О чем можно с этим человеком говорить? И захочет ли президент России говорить с ним в таких условиях, когда французское вооружение идет потоком на Украину? Не думаю", – сказал политолог.То же самое касается федерального канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, "чье положение – и того и другого – пусть вызывает опасения у них", добавил эксперт. А также США, которые "понимают только силу".То же самое с американцами, подчеркивает он: они понимают только силу, и нужно действовать с позиции силы, считает политолог.В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в прямом эфире "Итоги года" заявил, что у России и Франции "были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения" и что в Москве "готовы и дальше взаимодействовать" с Парижем.Однако президент Франции с какого-то момента прекратил с нами отношения, заметил Путин. "Не мы прекратили, не я прекратил – это он прекратил… Мы не уклоняемся от этих контактов, но если европейские страны и президент Франции в частности, не желают с нами общаться, то на нет и суда нет – у нас есть чем заниматься", – сказал российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым: Русофобия и травля конкурентов: МИД России о выборах в Европарламент Что показал крах партии Макрона – мнение

https://crimea.ria.ru/20240610/chto-budet-s-sholtsem-i-makronom-posle-porazheniya-na-vyborakh-1137989481.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, владимир путин (политик), олаф шольц, александр гусев, мнения, политика