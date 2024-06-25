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Цинизм перешел все границы: эксперт оценил заявления Макрона о Путине - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Цинизм перешел все границы: эксперт оценил заявления Макрона о Путине
Цинизм перешел все границы: эксперт оценил заявления Макрона о Путине - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Цинизм перешел все границы: эксперт оценил заявления Макрона о Путине
К заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, цинизм которых уже перешел все возможные границы, не стоит прислушиваться. Таким мнением в эфире радио... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T21:57
2024-06-25T21:57
эммануэль макрон
владимир путин (политик)
радио "спутник в крыму"
олаф шольц
александр гусев
мнения
политика
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Цинизм заявлений Макрона перешел все границы и с ним не о чем уже говорить – эксперт
Цинизм заявлений Макрона перешел все границы и с ним не о чем уже говорить – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. К заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, цинизм которых уже перешел все возможные границы, не стоит прислушиваться. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя слова французского лидера о готовности к диалогу с Владимиром Путиным.Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире подкаста Gеnеration Do It Yourself (GDIY) заявил о готовности продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что верит в силу диалога.По мнению Александра Гусева, это не что иное, как "попытка президента Франции "вырулить" из той ситуации, в которую он сам себя загнал, продолжая поражать цинизмом, который перешел уже все возможные грани".По его мнению, Макрон очень недальновидный политик, и хотя он действительно молодой, уже должен был наработать опыт общения с лидерами разных стран, а не только с Байденом, и сделать какие-то выводы. Но все наоборот – отсюда и его заявления, в том числе недавние, считает Гусев."О чем можно с этим человеком говорить? И захочет ли президент России говорить с ним в таких условиях, когда французское вооружение идет потоком на Украину? Не думаю", – сказал политолог.То же самое касается федерального канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, "чье положение – и того и другого – пусть вызывает опасения у них", добавил эксперт. А также США, которые "понимают только силу".То же самое с американцами, подчеркивает он: они понимают только силу, и нужно действовать с позиции силы, считает политолог.В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в прямом эфире "Итоги года" заявил, что у России и Франции "были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения" и что в Москве "готовы и дальше взаимодействовать" с Парижем.Однако президент Франции с какого-то момента прекратил с нами отношения, заметил Путин. "Не мы прекратили, не я прекратил – это он прекратил… Мы не уклоняемся от этих контактов, но если европейские страны и президент Франции в частности, не желают с нами общаться, то на нет и суда нет – у нас есть чем заниматься", – сказал российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым: Русофобия и травля конкурентов: МИД России о выборах в Европарламент Что показал крах партии Макрона – мнение
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эммануэль макрон, владимир путин (политик), олаф шольц, александр гусев, мнения, политика
Цинизм перешел все границы: эксперт оценил заявления Макрона о Путине

Цинизм заявлений Макрона перешел все границы и с ним не о чем уже говорить – эксперт

21:57 25.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Э. Макрон
Президент Франции Э. Макрон - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. К заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, цинизм которых уже перешел все возможные границы, не стоит прислушиваться. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя слова французского лидера о готовности к диалогу с Владимиром Путиным.
Цинизм заявлений Макрона перешел все границы и с ним не о чем уже говорить – эксперт
Вчера, 21:57
Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире подкаста Gеnеration Do It Yourself (GDIY) заявил о готовности продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что верит в силу диалога.
По мнению Александра Гусева, это не что иное, как "попытка президента Франции "вырулить" из той ситуации, в которую он сам себя загнал, продолжая поражать цинизмом, который перешел уже все возможные грани".

"С одной стороны, состоялся саммит G-7 в Италии, где Макрон кричал: держите меня семеро, чтобы я не ввел свои войска на Украину в войне против России. А сейчас, приехав в Париж и понимая, что дни его могут быть сочтены, он может лишиться поста, пытается "вырулить", – прокомментировал Гусев.

По его мнению, Макрон очень недальновидный политик, и хотя он действительно молодой, уже должен был наработать опыт общения с лидерами разных стран, а не только с Байденом, и сделать какие-то выводы. Но все наоборот – отсюда и его заявления, в том числе недавние, считает Гусев.
"О чем можно с этим человеком говорить? И захочет ли президент России говорить с ним в таких условиях, когда французское вооружение идет потоком на Украину? Не думаю", – сказал политолог.
То же самое касается федерального канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, "чье положение – и того и другого – пусть вызывает опасения у них", добавил эксперт. А также США, которые "понимают только силу".
"О том, что внутриполитическая ситуация нестабильная в Германии и Мелкобритании – ее великой называть уже нельзя – говорить не приходится. Сунак досиживает последние недели. А ситуация в Европарламент показала, что СДПГ (партия Шольца – ред.) находится где-то за пределами даже не тройки. Поэтому о чем можно с ними говорить?" – задается вопросом эксперт.
То же самое с американцами, подчеркивает он: они понимают только силу, и нужно действовать с позиции силы, считает политолог.
В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в прямом эфире "Итоги года" заявил, что у России и Франции "были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения" и что в Москве "готовы и дальше взаимодействовать" с Парижем.
Однако президент Франции с какого-то момента прекратил с нами отношения, заметил Путин. "Не мы прекратили, не я прекратил – это он прекратил… Мы не уклоняемся от этих контактов, но если европейские страны и президент Франции в частности, не желают с нами общаться, то на нет и суда нет – у нас есть чем заниматься", – сказал российский лидер.
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