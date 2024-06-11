https://crimea.ria.ru/20240611/chto-pokazal-krakh-partii-makrona--mnenie-1138032065.html

Что показал крах партии Макрона – мнение

Что показал крах партии Макрона – мнение - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Что показал крах партии Макрона – мнение

Итоги выборов в Европарламент, в частности крах партии президента Франции Эммануэля Макрона, стали не просто свидетельством провала национальной политики... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T21:16

2024-06-11T21:16

2024-06-11T21:16

радио "спутник в крыму"

оон

мнения

сергей горбачев

политика

европарламент

эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Итоги выборов в Европарламент, в частности крах партии президента Франции Эммануэля Макрона, стали не просто свидетельством провала национальной политики ведущих государств Европы, а доказательством необходимости обновлять все мировые институты, начиная от ООН, чтобы мир мог договариваться и жить без войны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По словам Горбачева, человечество давно стремится жить по цивилизованным нормам и правилам, но в последнее время с самими правилами что-то не так. Примеров тому много, и один из последних ярких – ситуация на Ближнем Востоке, отметил он.СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе>>Такое положение дел доказывает, что "существующие мировые институты, начиная от ООН, мягко говоря, не дорабатывают, покрылись ржавчиной", добавил эксперт. Но это абсолютно не значит, что от них нужно вовсе отказываться, считает политолог."Их надо "чистить", приводить в порядок. И я думаю, что все-таки многое зависит от конкретных персоналий, политических лидеров, которые в состоянии заниматься этими вопросами эффективно", – считает Горбачев.Необходимая для всех перезагрузка мировых институтов, по его мнению, возможна лишь с приходом к власти национально ориентированных лидеров, готовых договариваться. Поскольку именно в этом был сам смысл создания международных организаций, на площадках которых должны решаться глобальные вопросы с учетом идентичности и потребностей каждого государства, подчеркнул эксперт. По мнению Горбачева, понимание этого уже приходит к людям.И высказал мнение, что люди, которые его сменят, будут прагматиками с точки зрения отстаивания французских интересов, французской идентичности, и встанут на тот путь, который человечество в 21 веке должно исповедовать однозначно – путь договоренностей.Сам он уверен, что в современном мире обо всем можно договориться. Но для этого нужно "желание, конкретные предложения и, как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, отсутствие стремления кого-то обмануть", подытожил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:С кем на Украине Москва может вести переговоры – ответ Путина Что будет с Шольцем и Макроном после поражения на выборах Европа после выборов: что изменится в поддержке Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, мнения, сергей горбачев, политика, европарламент , эммануэль макрон