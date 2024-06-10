https://crimea.ria.ru/20240610/sb-oon-prinyal-rezolyutsiyu-ssha-o-prekraschenii-ognya-v-gaze-1138010725.html

СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе

СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе - РИА Новости Крым, 10.06.2024

СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе

Совет безопасности ООН принял резолюцию США о прекращении огня в секторе Газа с учетом предложенного американским президентом Джо Байденом поэтапным планом. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T23:17

2024-06-10T23:17

2024-06-10T23:55

израиль

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палестина

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совет безопасности оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Совет безопасности ООН принял резолюцию США о прекращении огня в секторе Газа с учетом предложенного американским президентом Джо Байденом поэтапным планом. Об этом пишет РИА Новости.Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял", а также обе призывает стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.Первый этап, согласно резолюции, предусматривает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.Вторая фаза должна привести к бессрочному прекращению боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе ГазаМы наблюдаем закат американской империи – политологИзраиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе

израиль

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, оон, сектор газа, сша, в мире, обострение ситуации в израиле, палестина, новости, совет безопасности оон