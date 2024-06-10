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СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе
СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе - РИА Новости Крым, 10.06.2024
СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе
Совет безопасности ООН принял резолюцию США о прекращении огня в секторе Газа с учетом предложенного американским президентом Джо Байденом поэтапным планом. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T23:17
2024-06-10T23:17
2024-06-10T23:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Совет безопасности ООН принял резолюцию США о прекращении огня в секторе Газа с учетом предложенного американским президентом Джо Байденом поэтапным планом. Об этом пишет РИА Новости.Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял", а также обе призывает стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.Первый этап, согласно резолюции, предусматривает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.Вторая фаза должна привести к бессрочному прекращению боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе ГазаМы наблюдаем закат американской империи – политологИзраиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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израиль, оон, сектор газа, сша, в мире, обострение ситуации в израиле, палестина, новости, совет безопасности оон
СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе
Совбез ООН принял резолюцию США с планом Байдена о прекращении огня в Газе
23:17 10.06.2024 (обновлено: 23:55 10.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Совет безопасности ООН принял резолюцию США о прекращении огня в секторе Газа с учетом предложенного американским президентом Джо Байденом поэтапным планом. Об этом пишет РИА Новости.
"За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.
Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял", а также обе призывает стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.
Первый этап, согласно резолюции, предусматривает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев.
Вторая фаза должна привести к бессрочному прекращению боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон.
Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.
Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
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