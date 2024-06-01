https://crimea.ria.ru/20240601/izrail-i-khamas-prizvali-zaklyuchit-soglashenie-po-gaze-1137789059.html

Израиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе

Израиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Израиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе

Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение на принципах, которые изложил в пятницу президент США Джо Байден, говорится в совместном... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T22:43

2024-06-01T22:43

2024-06-01T22:56

сектор газа

египет

сша

катар

израиль

палестина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение на принципах, которые изложил в пятницу президент США Джо Байден, говорится в совместном заявлении, которое опубликовал египетский МИД.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС.Первый, по словам Байдена, предполагает прекращение огня и вывод израильских войск из всех населенных районов Газы. А также освобождение некоторого числа заложников, в том числе женщин, стариков и раненых, и освобождение в обмен на это сотен заключенных из числа палестинцев.Второй и третий этап предполагает освобождение всех оставшихся в живых заложников и передачу останков всех погибших заложников ХАМАС их близким, новые переговоры и восстановление сектора Газа, сообщил Байден.Правительство Израиля опровергло слова президента США Джозефа Байдена о сделке с ХАМАС по выводу войск из Газы и освобождению заложников для урегулирования конфликта. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Обострение ситуации произошло 7 октября 2023 года после проникновения боевиков ХАМАС из Газы на территорию Израиля, что сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе, заявив цели: освободить всех похищенных и уничтожить военную и политическую структуру ХАМАС. В ноябре того же года при посредничестве Катара и Египта было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось всего неделю. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен и с тех пор больше не прекращался. В мае 2024 года в Международном уголовном суде запросили ордер на арест Нетаньяху.Читайте также на РИА Новости Крым:Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионеТри страны признали Палестину государствомПолитическое цунами: эксперт назвал последствия решения МУС по Нетаньяху

сектор газа

египет

сша

катар

израиль

палестина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, египет, сша, катар, израиль, палестина, политика