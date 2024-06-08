https://crimea.ria.ru/20240608/rossiyanin-i-esche-troe-zalozhnikov-osvobozhdeny-v-sektore-gaza-1137960351.html
Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа
Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа
В секторе Газа в субботу в ходе специальной операции израильские военные освободили четырех заложников, включая россиянина. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T13:51
2024-06-08T13:51
2024-06-08T14:04
сектор газа
израиль
в мире
обострение ситуации в израиле
новости
цахал
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131973303_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_16f364e5de345256764a1ab8c442608d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В секторе Газа в субботу в ходе специальной операции израильские военные освободили четырех заложников, включая россиянина. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет РИА Новости.По данным военных, все освобожденные эвакуированы в медицинский центр "Шеба" в Тель ха-Шомер для обследования. Их состояние военные оценили как хорошее.Обострение ситуации в ИзраилеИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.По словам российского лидера, расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям. Также президент РФ ранее констатировал, что обострение палестино-израильского конфликта является ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы наблюдаем закат американской империи – политологИзраиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по ГазеНетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе
https://crimea.ria.ru/20240522/tri-strany-priznali-palestinu-gosudarstvom-1137484126.html
сектор газа
израиль
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131973303_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58b4473ca166c85d11377ab3bc5c7aab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сектор газа, израиль, в мире, обострение ситуации в израиле, новости, цахал, новости
Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа
Израильские военные освободили россиянина и еще троих заложников в секторе Газа – ЦАХАЛ
13:51 08.06.2024 (обновлено: 14:04 08.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В секторе Газа в субботу в ходе специальной операции израильские военные освободили четырех заложников, включая россиянина. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет РИА Новости.
"В ходе совместной комплексной специальной операции ЦАХАЛ и израильской полиции (ЯМАМ) в Нусейрате были освобождены четыре израильских заложника. Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет) были похищены террористической организацией ХАМАС с музыкального фестиваля "Нова" 7 октября", - говорится в сообщении.
По данным военных, все освобожденные эвакуированы в медицинский центр "Шеба" в Тель ха-Шомер для обследования. Их состояние военные оценили как хорошее.
Обострение ситуации в Израиле
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
По словам российского лидера, расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям
. Также президент РФ ранее констатировал, что обострение палестино-израильского конфликта является ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке
, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Читайте также на РИА Новости Крым: