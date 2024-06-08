https://crimea.ria.ru/20240608/rossiyanin-i-esche-troe-zalozhnikov-osvobozhdeny-v-sektore-gaza-1137960351.html

Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа

Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа

В секторе Газа в субботу в ходе специальной операции израильские военные освободили четырех заложников, включая россиянина. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T13:51

2024-06-08T13:51

2024-06-08T14:04

сектор газа

израиль

в мире

обострение ситуации в израиле

новости

цахал

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131973303_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_16f364e5de345256764a1ab8c442608d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В секторе Газа в субботу в ходе специальной операции израильские военные освободили четырех заложников, включая россиянина. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет РИА Новости.По данным военных, все освобожденные эвакуированы в медицинский центр "Шеба" в Тель ха-Шомер для обследования. Их состояние военные оценили как хорошее.Обострение ситуации в ИзраилеИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.По словам российского лидера, расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям. Также президент РФ ранее констатировал, что обострение палестино-израильского конфликта является ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы наблюдаем закат американской империи – политологИзраиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по ГазеНетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе

https://crimea.ria.ru/20240522/tri-strany-priznali-palestinu-gosudarstvom-1137484126.html

сектор газа

израиль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, израиль, в мире, обострение ситуации в израиле, новости, цахал, новости