Рейтинг@Mail.ru
Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240608/rossiyanin-i-esche-troe-zalozhnikov-osvobozhdeny-v-sektore-gaza-1137960351.html
Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа
Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа
В секторе Газа в субботу в ходе специальной операции израильские военные освободили четырех заложников, включая россиянина. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T13:51
2024-06-08T14:04
сектор газа
израиль
в мире
обострение ситуации в израиле
новости
цахал
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131973303_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_16f364e5de345256764a1ab8c442608d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В секторе Газа в субботу в ходе специальной операции израильские военные освободили четырех заложников, включая россиянина. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет РИА Новости.По данным военных, все освобожденные эвакуированы в медицинский центр "Шеба" в Тель ха-Шомер для обследования. Их состояние военные оценили как хорошее.Обострение ситуации в ИзраилеИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.По словам российского лидера, расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям. Также президент РФ ранее констатировал, что обострение палестино-израильского конфликта является ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы наблюдаем закат американской империи – политологИзраиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по ГазеНетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе
https://crimea.ria.ru/20240522/tri-strany-priznali-palestinu-gosudarstvom-1137484126.html
сектор газа
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131973303_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58b4473ca166c85d11377ab3bc5c7aab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сектор газа, израиль, в мире, обострение ситуации в израиле, новости, цахал, новости
Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа

Израильские военные освободили россиянина и еще троих заложников в секторе Газа – ЦАХАЛ

13:51 08.06.2024 (обновлено: 14:04 08.06.2024)
 
© JACK GUEZ / AFPИзраильский военный в секторе Газа
Израильский военный в секторе Газа
© JACK GUEZ / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В секторе Газа в субботу в ходе специальной операции израильские военные освободили четырех заложников, включая россиянина. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет РИА Новости.
"В ходе совместной комплексной специальной операции ЦАХАЛ и израильской полиции (ЯМАМ) в Нусейрате были освобождены четыре израильских заложника. Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет) были похищены террористической организацией ХАМАС с музыкального фестиваля "Нова" 7 октября", - говорится в сообщении.
По данным военных, все освобожденные эвакуированы в медицинский центр "Шеба" в Тель ха-Шомер для обследования. Их состояние военные оценили как хорошее.

Обострение ситуации в Израиле

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
По словам российского лидера, расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям. Также президент РФ ранее констатировал, что обострение палестино-израильского конфликта является ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мы наблюдаем закат американской империи – политолог
Израиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе
Нетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе
Палестинцы с национальным флагом
22 мая, 11:07
Три страны признали Палестину государством
 
Сектор ГазаИзраильВ миреОбострение ситуации в ИзраилеНовостиЦАХАЛНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29В Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом
15:00По Земле ударили тяжелые солнечные частицы
14:46Почему саммит в Швейцарии обречен на провал
14:30Армия России громит врага: ВСУ потеряли 1600 боевиков
13:51Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе Газа
13:38Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области
13:19Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
13:05Фицо оценил "добро" Запада на удары по России
12:39На Украине для экономии отменяют и сокращают маршруты пригородных поездов
12:11В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор – СК
12:06Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд
11:47В Германии сделали дерзкое заявление о мире на Украине
11:20Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое Херсонской области
11:15В ЛНР 8 июня объявлен траур
11:07В минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска
10:52Директор транспортной компании Кемерово арестован – он признал вину
10:39Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму
10:20Пчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок
09:49Беспилотник ВСУ сбит над Республикой Северная Осетия – Алания
09:32В Крыму национализируют имущество Джамалы
Лента новостейМолния