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Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины

Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины

Арабо-израильский конфликт должен быть урегулирован в короткие сроки путем переговоров, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T13:06

2023-10-13T13:06

2023-10-13T13:11

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снг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Арабо-израильский конфликт должен быть урегулирован в короткие сроки путем переговоров, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.По мнению российского лидера, в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа потери среди гражданского населения будут "абсолютно неприемлемы". Поэтому переговоры должны состояться как можно скорее, а их целью должна стать формула ООН, предполагающая создание двух мирно сосуществующих государств."Создание независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно - мы также видим - подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту. Нужно озаботиться решением этого вопросам мирными средствами. В данной ситуации альтернативы не существует", - убежден президент России.Ранее Путин заявлял, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. Также президент РФ ранее констатировал, что обострение палестино-израильского конфликта является ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов. Читайте также на РИА Новости Крым:Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницыЯдерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернетсяУправляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу

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владимир путин (политик), снг, киргизия, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, россия, политика, новости