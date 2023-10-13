https://crimea.ria.ru/20231013/putin-prizval-k-srochnym-peregovoram-izrailya-i-palestiny-1132074664.html
Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины
Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины
Арабо-израильский конфликт должен быть урегулирован в короткие сроки путем переговоров, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T13:06
2023-10-13T13:06
2023-10-13T13:11
владимир путин (политик)
снг
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обострение ситуации в израиле
израиль
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Арабо-израильский конфликт должен быть урегулирован в короткие сроки путем переговоров, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.По мнению российского лидера, в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа потери среди гражданского населения будут "абсолютно неприемлемы". Поэтому переговоры должны состояться как можно скорее, а их целью должна стать формула ООН, предполагающая создание двух мирно сосуществующих государств."Создание независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно - мы также видим - подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту. Нужно озаботиться решением этого вопросам мирными средствами. В данной ситуации альтернативы не существует", - убежден президент России.Ранее Путин заявлял, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. Также президент РФ ранее констатировал, что обострение палестино-израильского конфликта является ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов. Читайте также на РИА Новости Крым:Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницыЯдерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернетсяУправляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу
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владимир путин (политик), снг, киргизия, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, россия, политика, новости
Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины
Путин: Россия готова координировать израильско-арабские переговоры
13:06 13.10.2023 (обновлено: 13:11 13.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Арабо-израильский конфликт должен быть урегулирован в короткие сроки путем переговоров, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас главное - остановить кровопролитие, более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле. Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров", - завил президент на заседании Совета глав государств СНГ.
По мнению российского лидера, в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа потери среди гражданского населения будут "абсолютно неприемлемы". Поэтому переговоры должны состояться как можно скорее, а их целью должна стать формула ООН, предполагающая создание двух мирно сосуществующих государств.
"Создание независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно - мы также видим - подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту. Нужно озаботиться решением этого вопросам мирными средствами. В данной ситуации альтернативы не существует", - убежден президент России.
Ранее Путин заявлял, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям
, в том числе в сфере энергетики. Также президент РФ ранее констатировал, что обострение палестино-израильского конфликта является ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке
, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов.
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