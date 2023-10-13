Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231013/putin-prizval-k-srochnym-peregovoram-izrailya-i-palestiny-1132074664.html
Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины
Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины
Арабо-израильский конфликт должен быть урегулирован в короткие сроки путем переговоров, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T13:06
2023-10-13T13:11
владимир путин (политик)
снг
киргизия
обострение ситуации в израиле
израиль
палестина
россия
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0d/1132074884_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_3b4e34c7a1d857d51bd2d4d539e877cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Арабо-израильский конфликт должен быть урегулирован в короткие сроки путем переговоров, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.По мнению российского лидера, в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа потери среди гражданского населения будут "абсолютно неприемлемы". Поэтому переговоры должны состояться как можно скорее, а их целью должна стать формула ООН, предполагающая создание двух мирно сосуществующих государств."Создание независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно - мы также видим - подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту. Нужно озаботиться решением этого вопросам мирными средствами. В данной ситуации альтернативы не существует", - убежден президент России.Ранее Путин заявлял, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. Также президент РФ ранее констатировал, что обострение палестино-израильского конфликта является ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов. Читайте также на РИА Новости Крым:Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницыЯдерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернетсяУправляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу
киргизия
израиль
палестина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0d/1132074884_0:0:1548:1160_1920x0_80_0_0_2496f294c28dc380c504f26414b8c83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), снг, киргизия, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, россия, политика, новости
Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины

Путин: Россия готова координировать израильско-арабские переговоры

13:06 13.10.2023 (обновлено: 13:11 13.10.2023)
 
© РИА Новости . Павел БедняковЗаседание Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств в узком составе
Заседание Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств в узком составе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Арабо-израильский конфликт должен быть урегулирован в короткие сроки путем переговоров, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас главное - остановить кровопролитие, более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле. Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров", - завил президент на заседании Совета глав государств СНГ.
По мнению российского лидера, в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа потери среди гражданского населения будут "абсолютно неприемлемы". Поэтому переговоры должны состояться как можно скорее, а их целью должна стать формула ООН, предполагающая создание двух мирно сосуществующих государств.
"Создание независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно - мы также видим - подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту. Нужно озаботиться решением этого вопросам мирными средствами. В данной ситуации альтернативы не существует", - убежден президент России.
Ранее Путин заявлял, что расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. Также президент РФ ранее констатировал, что обострение палестино-израильского конфликта является ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые не озаботились поиском приемлемых для конфликтующих сторон компромиссов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницы
Ядерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернется
Управляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу
 
Владимир Путин (политик)СНГКиргизияОбострение ситуации в ИзраилеИзраильПалестинаРоссияПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45ПСБ проводит акцию "Прибавка к пенсии"
13:35Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины
13:06Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины
12:47Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России
12:27ДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больнице
12:08Более 100 ударов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины, ранен мужчина
11:47Заседание Совета глав государств – участников СНГ. Видео
11:27Женщина погибла под колесами иномарки в Севастополе
11:12Ущерб 1,5 млн: в Ялте будут судить директора спортшколы
10:58В бухте Севастополя громко
10:40На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей
10:24Ударные вертолеты и "Тюльпаны" разбили позиции ВСУ на двух направлениях
10:03Штормовое в Крыму - МЧС предупреждает об опасности
09:41Как работает Керченская переправа утром в пятницу
09:32Дроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую область
09:04Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницы
08:31За пропаганду насилия: на Украине завели дело на Арестовича*
08:01Крымский мост: обстановка утром в пятницу
07:55В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков
07:28Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"
Лента новостейМолния